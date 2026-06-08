© Foto: JOE MARINO - newscomDie Wall Street feiert den größten IPO aller Zeiten. Bewertungsprofi Aswath Damodaran hält SpaceX trotzdem für massiv überbewertet.Der bevorstehende Börsengang von SpaceX spaltet selbst erfahrene Bewertungsprofis. Während die Wall Street den wohl größten IPO der Geschichte vorbereitet, hält der bekannte NYU-Finanzprofessor Aswath Damodaran die Bewertung des Unternehmens für zu hoch. Der oft als "Dean of Valuation" bezeichnete Professor erklärte, er werde zu diesen Preisen keine SpaceX-Aktien kaufen. SpaceX strebt beim Börsengang einen Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie an, was einer Bewertung von rund 1,77 Billionen US-Dollar entsprechen würde. Damodaran kommt in seiner eigenen Analyse …
Enthaltene Werte: US30303M1027,US90353T1007Den vollständigen Artikel lesen
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