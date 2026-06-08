Nach Angaben des auf Erneuerbare-Energien-Projekte fokussierten Unternehmensfinanzberaters Capcora hat ein Portfolio von fünf Batteriespeicherprojekten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg den Besitzer gewechselt. Chint Solar hat demnach für die Projekte mit insgesamt 56 Megawatt Leistung und 180 Megawattstunden Kapazität die Projektgesellschaften sowie die Projektgesellschaften an den Flexibilitätsvermarkter Second Foundation übertragen. Capcora fungierte demnach "als exklusiver Financial Advisor für Chint Solar". Chint Solar bleibe bei allen Projekten für EPC (Engineering, Procurement, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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