© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoMeta wirft der israelischen NSO Group vor, trotz gerichtlichen Verbots erneut WhatsApp-Nutzer ins Visier genommen zu haben. Jetzt zieht der Konzern vor Gericht.Meta verschärft den juristischen Druck auf die israelische Spionagesoftware-Firma NSO Group, wie Reuters berichtet. Der Facebook- und WhatsApp-Konzern beantragte nach eigenen Angaben bei einem US-Bundesgericht eine Missachtungsanordnung gegen das Unternehmen. Meta wirft NSO vor, gegen eine dauerhafte gerichtliche Verfügung verstoßen zu haben, die dem Unternehmen jede gezielte Attacke auf WhatsApp und dessen Nutzer untersagt. Neue Vorwürfe gegen NSO Auslöser sind nach Angaben von Meta neue Phishing-Angriffe, die das Unternehmen mit …
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