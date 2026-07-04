© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIJPMorgan sieht 2 wachsende Risiken für die Aktienmärkte. Schwäche bei KI-Giganten und ein Warnsignal vom Kupfermarkt könnten Anleger verunsichern.Die Rekordjagd an den Aktienmärkten könnte nach Einschätzung von JPMorgan im Sommer auf die Probe gestellt werden. Der technische Stratege Jason Hunter verweist auf zwei Entwicklungen, die aus seiner Sicht das Potenzial haben, die Stimmung der Anleger deutlich einzutrüben. Schwäche der KI-Schwergewichte belastet den Markt Im Fokus stehen zunächst die sogenannten "Magnificent Seven". Die großen Technologiekonzerne hatten den Aufschwung an den Börsen in den vergangenen Jahren maßgeblich getragen, da Anleger auf Gewinner des Booms rund um Künstliche …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US67066G1040,US30303M1027,US53656G4XXXDen vollständigen Artikel lesen
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