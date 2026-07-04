Anzeige
Mehr »
Samstag, 04.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardenkonkurrenten im Visier: Dieser KI-Wert gewinnt namhafte Großkunden!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
03.07.26 | 21:59
171,98 Euro
+0,08 % +0,14
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
171,76171,9213:04
171,70171,9803.07.
ratgeberGELD.at
04.07.2026 17:09 Uhr
312 Leser
Artikel bewerten:
(1)

NVIDIA (NVDA): Droht jetzt der Crash oder kommt das Mega-Kaufsignal?

Kampf an der 200-Tagelinie!

Rückblick

Die Aktie von Nvidia notiert aktuell unmittelbar am langfristigen GD 200. Dieser gleitende Durchschnitt dient an der Börse als extrem starke, psychologische und technische Unterstützung. Solange der Kurs darüber bleibt, ist der übergeordnete Bullenmarkt intakt.

Nvidia-Aktie: Chart vom 03.07.2026, Kürzel: NVDA, Kurs: 196.49 USD, Tageschart Quelle: Trading Desk

Mögliches bullisches Szenario

Knapp über dem aktuellen Kursniveau befindet sich bei rund 200 USD ein lokaler Widerstand. Hier kreuzen sich auch die kurz- und mittelfristigen exponentiellen Durchschnitte (EMA 20 und EMA 50). Der Prognosepfeil skizziert die Erwartung eines erfolgreichen "Rebounds" an der 200-Tagelinie. Gelingt es der Aktie, den Widerstand dynamisch nach oben zu durchbrechen, wird ein technisches Kaufsignal generiert. Das nächste mittelfristige Ziel läge dann wieder im Bereich des Allzeithochs.

Mögliches bärisches Szenario

Der GD 200 bei 191 USD ist die "letzte Verteidigungslinie" der Bullen. Bricht diese Unterstützung, droht eine Ausweitung der Korrektur.

Meinung

Nvidia hat vor wenigen Wochen seine Zahlen für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2027 vorgelegt - und diese waren historisch. Es wurde ein Rekordumsatz von 81,6 Milliarden USD gemeldet - ein gigantisches Plus von 85% im Vergleich zum Vorjahr und weit über den Analystenschätzungen. Für das laufende 2. Quartal prognostiziert Nvidia einen Umsatz von rund 91 Milliarden USD, was die anhaltende Dynamik des globalen KI-Infrastruktur-Ausbaus unterstreicht. Aus Sicht des Chartanalysten bietet das aktuelle Niveau am GD 200 ein hochspannendes Chance-Risiko-Verhältnis.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 4.72 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 29.48 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in NVDA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.