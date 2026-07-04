NVIDIA (NVDA): Droht jetzt der Crash oder kommt das Mega-Kaufsignal?

Kampf an der 200-Tagelinie!

Rückblick

Die Aktie von Nvidia notiert aktuell unmittelbar am langfristigen GD 200. Dieser gleitende Durchschnitt dient an der Börse als extrem starke, psychologische und technische Unterstützung. Solange der Kurs darüber bleibt, ist der übergeordnete Bullenmarkt intakt.

Nvidia-Aktie: Chart vom 03.07.2026, Kürzel: NVDA, Kurs: 196.49 USD, Tageschart Quelle: Trading Desk

Mögliches bullisches Szenario

Knapp über dem aktuellen Kursniveau befindet sich bei rund 200 USD ein lokaler Widerstand. Hier kreuzen sich auch die kurz- und mittelfristigen exponentiellen Durchschnitte (EMA 20 und EMA 50). Der Prognosepfeil skizziert die Erwartung eines erfolgreichen "Rebounds" an der 200-Tagelinie. Gelingt es der Aktie, den Widerstand dynamisch nach oben zu durchbrechen, wird ein technisches Kaufsignal generiert. Das nächste mittelfristige Ziel läge dann wieder im Bereich des Allzeithochs.

Mögliches bärisches Szenario

Der GD 200 bei 191 USD ist die "letzte Verteidigungslinie" der Bullen. Bricht diese Unterstützung, droht eine Ausweitung der Korrektur.

Meinung

Nvidia hat vor wenigen Wochen seine Zahlen für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2027 vorgelegt - und diese waren historisch. Es wurde ein Rekordumsatz von 81,6 Milliarden USD gemeldet - ein gigantisches Plus von 85% im Vergleich zum Vorjahr und weit über den Analystenschätzungen. Für das laufende 2. Quartal prognostiziert Nvidia einen Umsatz von rund 91 Milliarden USD, was die anhaltende Dynamik des globalen KI-Infrastruktur-Ausbaus unterstreicht. Aus Sicht des Chartanalysten bietet das aktuelle Niveau am GD 200 ein hochspannendes Chance-Risiko-Verhältnis.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 4.72 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 29.48 Mrd. USD

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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