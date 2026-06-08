Anzeige
Mehr »
Montag, 08.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Explorer vor Durchbruch? 2 Kilometer Anomalie - trifft diese Aktie jetzt den Jackpot?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P4HJ | ISIN: DE000A2P4HJ3 | Ticker-Symbol: CUU
Düsseldorf
05.06.26 | 08:16
0,770 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CONVALUE SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CONVALUE SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
08.06.2026 15:39 Uhr
296 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Convalue SE: Jahresabschluss 2025

DJ PTA-News: Convalue SE: Jahresabschluss 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Convalue SE: Jahresabschluss 2025

Hamburg (pta000/08.06.2026/15:05 UTC+2)

Die ConValue SE hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 mit einem Ergebnis von rund EUR 0,25 Mio. abgeschlossen (Vorjahr EUR 0,25 Mio.). Das bilanzielle Eigenkapital liegt damit bei rund EUR 13,9 Mio. (Vorjahr EUR 13,6 Mio.).

Das Ergebnis berücksichtigt nicht die im Geschäftsjahr 2025 entstandenen stillen Reserven des Beteiligungsportfolios in Höhe von rund EUR 0,7 Mio. Einschließlich dieser Reserven belief sich der Net Assets Value zum Jahresende auf EUR 0,93 pro Aktie (Vorjahr EUR 0,87 pro Aktie).

In den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres 2025 hat sich der Wert des Beteiligungsportfolios - trotz des schwierigen Marktumfelds - zufriedenstellend entwickelt.

Das Anlageportfolio setzt sich aktuell etwa zu 50% aus 10 (international investierende) Fonds, zu 38% aus (primär europäischen) Einzelaktien und zu ca. 12% aus liquiden Mitteln zusammen. Eine detaillierte Darstellung des Portfolios und der aktuelle Geschäftsbericht sind auf unserer Homepage www.convalue.se veröffentlicht.

Die Hauptversammlung der ConValue SE findet am 16.Juli 2026 um 10 Uhr in Hamburg wie gewohnt als Präsenzveranstaltung statt.

Der nächste Aktionärsbrief wird voraussichtlich in der 30. KW veröffentlicht.

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Convalue SE 
           Brook 1 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Olaf Hein 
Tel.:         +49 40 30032350 
E-Mail:        o.hein@convalue.se 
Website:       www.convalue.se 
ISIN(s):       DE000A2P4HJ3 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780923900773 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 09:05 ET (13:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.