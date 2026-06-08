DJ PTA-News: Convalue SE: Jahresabschluss 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Convalue SE: Jahresabschluss 2025

Hamburg (pta000/08.06.2026/15:05 UTC+2)

Die ConValue SE hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 mit einem Ergebnis von rund EUR 0,25 Mio. abgeschlossen (Vorjahr EUR 0,25 Mio.). Das bilanzielle Eigenkapital liegt damit bei rund EUR 13,9 Mio. (Vorjahr EUR 13,6 Mio.).

Das Ergebnis berücksichtigt nicht die im Geschäftsjahr 2025 entstandenen stillen Reserven des Beteiligungsportfolios in Höhe von rund EUR 0,7 Mio. Einschließlich dieser Reserven belief sich der Net Assets Value zum Jahresende auf EUR 0,93 pro Aktie (Vorjahr EUR 0,87 pro Aktie).

In den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres 2025 hat sich der Wert des Beteiligungsportfolios - trotz des schwierigen Marktumfelds - zufriedenstellend entwickelt.

Das Anlageportfolio setzt sich aktuell etwa zu 50% aus 10 (international investierende) Fonds, zu 38% aus (primär europäischen) Einzelaktien und zu ca. 12% aus liquiden Mitteln zusammen. Eine detaillierte Darstellung des Portfolios und der aktuelle Geschäftsbericht sind auf unserer Homepage www.convalue.se veröffentlicht.

Die Hauptversammlung der ConValue SE findet am 16.Juli 2026 um 10 Uhr in Hamburg wie gewohnt als Präsenzveranstaltung statt.

Der nächste Aktionärsbrief wird voraussichtlich in der 30. KW veröffentlicht.

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Convalue SE Brook 1 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Dr. Olaf Hein Tel.: +49 40 30032350 E-Mail: o.hein@convalue.se Website: www.convalue.se ISIN(s): DE000A2P4HJ3 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780923900773 ]

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June 08, 2026 09:05 ET (13:05 GMT)