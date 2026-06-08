Der belgische Logistik- und Industriedienstleister Katoen Natie hat mehr als 1.000 Elektroautos bei der BMW Group bestellt. Die neuen Fahrzeuge von BMW und Mini sollen bis Ende 2027 in Betrieb gehen und Verbrenner im Bestand ersetzen. BMW spricht von der bislang größten Bestellung elektrischer Firmenwagen bei einem einzelnen Hersteller in Belgien. Eine genaue Aufteilung der Bestellung nach Marken, Modellen oder Varianten nennt BMW in der Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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