© Foto: Ales Utouka - picture alliance / CHROMORANGEDas chinesische KI-Start-up StepFun strebt einen Börsengang in Hongkong an. Die Bewertung könnte bis zu 12 Milliarden US-Dollar erreichen.Das chinesische KI-Start-up StepFun steht offenbar kurz vor einem Börsengang in Hongkong. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, könnte der entsprechende Antrag bereits in Kürze eingereicht werden. Das Unternehmen aus Shanghai wäre damit der jüngste Entwickler von KI-Modellen aus China, der den Kapitalmarkt nutzen will. Investoren bewerten StepFun laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen mit bis zu 12 Milliarden US-Dollar. Sollte diese Bewertung Bestand haben, könnte der Börsengang zu den …
Enthaltene Werte: US5949181045,KYG6181S1093Den vollständigen Artikel lesen
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