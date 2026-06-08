Aquila Clean Energy hat für den Standort Wetzen bei Lüneburg einen Stand-alone-Großspeicher mit 56 Megawatt Leistung und 112 Megawattstunden Kapazität entwickelt. Der Baubeginn war November 2024 verkündet worden. Nun erklärte Aquila Capital, der den Fonds managed, in dessen Besitz sich das Speicherprojekt befindet, eine "fully merchant finacing" für den Batteriespeicher gesichert zu haben. Die Finanzierung werde dabei von ING Deutschland bereitgestellt. Es handele sich um eine Schuldenfinanzierung in Höhe von 26 Millionen Euro. Es handele sich um eine der ersten vollständig marktbasierten Finanzierungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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