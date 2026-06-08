EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.06.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 17.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 278.885 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 01.06.2026 11.898 0,01% 77,9684 927.668 AQEU 01.06.2026 28.333 0,02% 77,9866 2.209.594 CEUX 01.06.2026 4.672 0,00% 77,9625 364.241 TQEX 01.06.2026 40.097 0,03% 78,0603 3.129.984 XETA 02.06.2026 2.998 0,00% 77,3361 231.854 AQEU 02.06.2026 9.624 0,01% 77,3578 744.491 CEUX 02.06.2026 2.778 0,00% 77,3580 214.901 TQEX 02.06.2026 13.600 0,01% 77,3526 1.051.995 XETA 03.06.2026 13.737 0,01% 75,8381 1.041.788 AQEU 03.06.2026 35.042 0,03% 75,8681 2.658.570 CEUX 03.06.2026 5.649 0,00% 75,8262 428.342 TQEX 03.06.2026 55.572 0,04% 75,8586 4.215.614 XETA 04.06.2026 10.413 0,01% 75,8333 789.652 AQEU 04.06.2026 17.066 0,01% 75,8431 1.294.338 CEUX 04.06.2026 2.281 0,00% 75,8535 173.022 TQEX 04.06.2026 24.125 0,02% 75,8612 1.830.151 XETA 05.06.2026 355 0,00% 76,9404 27.314 CEUX 05.06.2026 68 0,00% 76,5897 5.208 TQEX 05.06.2026 577 0,00% 76,9369 44.393 XETA Gesamt 278.885 0,20% 76,6736 21.383.124

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 05. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.435.251 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 08. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand