Die Nordex-Aktien sind von ihrem Höchststand im Mai von etwa 50 EUR zurückgefallen, nachdem sie seit Jahresbeginn um rund 70 % gestiegen waren. Dies geschah, da die Erwartungen an einen verlängerten und ununterbrochenen Windzyklus neu bewertet wurden. Die anschließende Korrektur von 20 % spiegelt eine kritischere Marktansicht wider, wobei ununterbrochene Annahmen über den Höhepunkt des Zyklus zunehmend als zu optimistisch angesehen werden, angesichts der inhärenten Zyklizität des Sektors. Während die frühere Rallye durch einen starken Auftragseingang, verbesserte Rentabilität und Margenausweitung unterstützt wurde, deuten aktuelle Daten darauf hin, dass der Schwung nachlässt. Dennoch sehen wir nach dem Rückgang des Aktienkurses ein ausgewogeneres Risiko-Rendite-Profil, wobei die zentrale Frage bleibt, ob der Zyklus bereits seinen Höhepunkt erreicht hat oder ob er noch weiterlaufen kann. Wir stufen die Aktie von VERKAUFEN auf HALTEN hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 40,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se
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