Die Infineon-Aktie hat seit dem Märztief eine beeindruckende Rally von rund +147% hingelegt. In der letzten Analyse stand noch der Ausbruch über das historische Xetra-Hoch und ein möglicher Lauf in Richtung 100 € im Fokus. Nach dem frischen Hoch bei 88,46 € stellt sich nun die Frage, ob die jüngsten Gewinnmitnahmen bereits verarbeitet sind oder noch ein tieferer Rücklauf folgt. Die Bullen bleiben am Ball Nach einem derart steilen Anstieg sind Gewinnmitnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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