Die SAP-Aktie kommt nach dem starken Junistart bislang nicht entscheidend vom Fleck. In der letzten Analyse stand bereits der Bereich von 159,60 bis 162,12 € als zentrale Prüfzone im Fokus. Genau dort hadert das DAX-Schwergewicht nun weiter, sodass die Erholung zwar läuft, aber noch immer nicht überzeugend bestätigt wurde. Anfällig für neuen Abwärtsswing Der Sprung zum Monatsauftakt brachte die SAP-Aktie zurück an den Bereich, der für eine spürbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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