Marvell hat seinen Börsenwert in den vergangenen 3 Monaten mehr als verdoppelt. Jetzt steigt der Chipwert in den S&P 500 auf. Und Nvidia-Chef Jensen Huang liefert Anlegern die nächste Fantasie. Marvell Technology wird in den US-amerikansichen Leitindex aufgenommen. Der Chiphersteller ersetzt vor Handelsbeginn am 22. Juni den Schwimmbadausrüster PoolCorp. Das teilte S&P Dow Jones Indices am Freitag mit. Die Aktie legte nachbörslich um fast sechs Prozent zu. Der Aufstieg folgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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