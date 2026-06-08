© Foto: Yuki Iwamura - AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Freitag minus 16 Prozent, Montag vorbörslich fast plus 10: Marvell Technology liefert einen Lehrstunde in Volatilität. Der Grund für die schnelle Erholung ist diesmal kein Hype, sondern Pflichtprogramm.Marvell Technology steigt in den S&P 500 auf. Das gab der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices am Freitagabend bekannt. Ab dem 22. Juni ersetzt der Chipentwickler den Poolausrüster Pool Corp im bekanntesten Aktienindex der Welt. Die Reaktion am Montagmorgen war eindeutig: Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um mehr als acht Prozent zu. Die Indexaufnahme hat einen handfesten Mechanismus dahinter: Passiv verwaltete Fonds und ETFs, die den S&P 500 abbilden, sind gezwungen, Marvell-Aktien bis …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US5738741041,IE000I8KRLL9Den vollständigen Artikel lesen
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