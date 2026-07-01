Wer in den vergangenen Wochen auf die großen Technologie-Aktien geschaut hat, sah eine spürbare Verschnaufpause. Nach der starken Rallye im KI-Sektor wurden die "Magnificent 7" im Juni durchgeschüttelt. Es war schnell von Überhitzung die Rede. Doch solche Phasen sind an der Börse normal.• Die jüngste Schwäche bei Big Tech ist eher eine gesunde Korrektur als ein Trendbruch.• Die massiven KI-Investitionen der Hyperscaler bilden das Fundament für die nächste Wachstumsphase.• Nvidia bleibt der zentrale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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