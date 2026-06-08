Rheinmetall liefert weitere militärische Nutzfahrzeuge an Norwegen. Der Auftrag stärkt die Position des deutschen Rüstungskonzerns im europäischen Verteidigungsmarkt. Auch die Rheinmetall Aktie rückt damit erneut in den Fokus.Neue Fahrzeuge für die Streitkräfte Die norwegischen Streitkräfte haben 55 neue militärische Nutzfahrzeuge von Rheinmetall MAN Military Vehicles erhalten. Zur Lieferung gehören 25 Hakenlift Lkw, jeweils sechs Fahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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