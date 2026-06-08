Die Nordex Group setzt ihre starke Auftragsserie fort. Allein in den ersten Monaten des zweiten Quartals 2026 sicherte sich der Windturbinenhersteller neue Bestellungen aus Deutschland über insgesamt rund 255 MW. Besonders bemerkenswert: Ein großer Teil der Projekte stammt aus dem Bereich der Bürgerwindparks - einem Segment, das für die deutsche Energiewende zunehmend an Bedeutung gewinnt. Für Anleger zeigt sich damit einmal mehr, dass Nordex von der anhaltenden Dynamik beim Ausbau der Windenergie in Deutschland profitiert. 255 MW neue Aufträge in wenigen Wochen Insgesamt umfassen die neuen Bestellungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin