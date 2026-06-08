Der Flugzeugbauer hat im Mai 81 Maschinen ausgeliefert, was einem Anstieg von 59% gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Im April hatte der Boeing-Rivale noch 67 Flugzeuge ausgeliefert. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der seit Jahresbeginn ausgelieferten Flugzeuge auf 262. 2026 verzeichnete der Konzern nach Abzug von Stornierungen bisher insgesamt 762 Bestellungen. Airbus peilt für das laufende Jahr weiter 870 Auslieferungen an. Die Analysten der Bank of America bestätigten ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie und hoben das Kursziel auf von 255 auf 258 € an. Das für den 21. Juli geplante Business-Update dürfte zudem wahrscheinlich wichtige Kursimpulse für die Aktie liefern. Unterdessen zeichnet sich ein weiterer Großauftrag für Airbus ab. So führt Singapore Airlines Gespräche mit Airbus und Boeing über den Kauf von mindestens 50 Großraumflugzeugen.
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