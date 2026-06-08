EQS Stimmrechtsmitteilung: Merck KGaA

Merck KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.06.2026 / 16:57 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Merck KGaA Straße, Hausnr.: Frankfurter Str. 250 PLZ: 64293 Ort: Darmstadt

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900OAREIS0MOPTW25

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Amundi S.A.

Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 01.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 2,85 % 0,03 % 2,88 % 129242252 letzte Mitteilung 3,18 % 0,11 % 3,29 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0006599905 0 3683883 0 % 2,85 % Summe 3683883 2,85 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Securities lent (right to recall) 35000 0,03 % Collateral Given (right to recall) 159 0,00 % Summe 35159 0,03 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0 % Summe 0 0 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % - % % % Amundi S.A. % % % CPR Asset Management S.A. % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi SGR SpA % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Ireland Limited % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Austria GmbH % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Deutschland GmbH % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Hong Kong Ltd % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Iberia SGIIC, SA % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % SABADELL ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. % % % - % % % Amundi S.A. % % % Amundi Asset Management S.A.S. % % % Amundi Japan Ltd. % % % - % % % - % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

08.06.2026





08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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