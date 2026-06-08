Die Intel-Aktie hat am Montag mit einem Kurssprung von rund acht Prozent den gesamten Chipsektor mit nach oben gezogen. Dahinter steckt ein brisanter Bericht, der die Branche aufhorchen lässt. Offenbar schielen gleich zwei der mächtigsten Tech-Konzerne der Welt auf die Fertigungskapazitäten von Intel.• Laut einem Bericht von The Information erwägen Google und Nvidia, Intel als alternativen Chip-Hersteller zu nutzen. • GF Securities bescheinigt Intel einen deutlichen Strategiewechsel - die Fertigungskapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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