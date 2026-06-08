Der Marktwert Solar stieg im Mai gegenüber dem Vormonat von 1,317 auf 3,163 Cent pro Kilowattstunde an. Er lag damit auch höher als noch im Mai 2025, als er nur 1,997 Cent pro Kilowattstunde erreichte, wie aus der Aktualisierung der Übertragungsnetzbetreiber auf ihrer Plattform "Netztransparenz" hervorgeht. Allerdings fielen im Jahresvergleich auch die Marktwerte für Wind an Land und auf See mit 9,534 und 9,235 Cent pro Kilowattstunde höher aus sowie der durchschnittliche Spotmarktpreis mit 9,754 Cent pro Kilowattstunde. Dabei gab es im Mai wieder viele Zeiten mit negativen Börsenstrompreisen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland