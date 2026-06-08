Nidau - Der Quickline-Verbund erfreut sich am neuen Zuwachs: Die ebs TeleNet AG (ebs) ist im März 2026 diesem national tätigen Verbund bestehend aus regionalen Netzbetreibern und Energieversorgern beigetreten. ebs wird neu ab Ende August 2026 die Kundinnen und Kunden in Schwyz mit Quickline Internet, TV, Mobile und Festnetz versorgen. Nach dem Rückzug des aktuellen Providers vernetzt ebs die Region Schwyz ab Ende August neu mit den attraktiven und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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