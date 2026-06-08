Chur - Die Regierung passt die kantonale Finanzierung des Herdenschutzes mit Hunden aufgrund der stärkeren Kostenbeteiligung des Bundes an. Die Regierung passt die Finanzierung des Herdenschutzes mit Herdenschutzhunden für die Jahre 2026 bis 2028 an die erhöhten Bundesbeiträge an. Im Jahr 2025 hatte der Kanton Graubünden zusätzliche Mittel für die Finanzierung von Herdeschutzmassnahmen mit Hunden bereitgestellt, nachdem der Bund seine Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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