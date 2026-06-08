New York - Nach der jüngsten Verkaufswelle im heiss gelaufenen Tech-Sektor greifen die Anleger in New York wieder zu. Auch eine Verschärfung im Iran-Krieg und steigende Ölpreise schreckten sie am Montag nicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial stabilisierte sich anderthalb Stunden nach Handelsbeginn mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 51.023 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500, der vor dem Wochenende deutlicher verloren hatte, ging es um 0,95 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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