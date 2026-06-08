Zürich - Die Schweizer Börse hat zum Wochenauftakt leicht im Minus geschlossen. Dies nach zwei Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen. Die weiterhin ungeklärte Lage im Nahen Osten belastete die Stimmung. In diesem Umfeld schichteten die Anleger ihre Gelder in verschiedenen Branchen um. Das dominierende Thema blieb zu Wochenbeginn der Nahost-Krieg. Der Iran und Israel hatten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag erstmals seit Inkrafttreten einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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