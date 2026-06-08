Ein wahrer Nachfrageboom überrollt derzeit die Technologiebranche und ein Ende ist absolut nicht in Sicht. Künstliche Intelligenz verschlingt Unmengen an Kapazitäten, was eine dramatische Verknappung am Markt auslöst. Analysten reagieren prompt und schrauben für zwei absolute Branchenlieblinge das Kursziel noch weiter nach oben.Das Bankenhaus Mizuho sorgt für Furore und untermauert die glänzenden Aussichten für die Speicherbranche. Die Analysten prognostizieren ein anhaltendes Ungleichgewicht zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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