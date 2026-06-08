Mindanao - Bei dem schweren Erdbeben vor der Küste der südphilippinischen Insel Mindanao sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden am Montag mit.
Das Beben der Stärke 7,8 hatte sich am Montagmorgen um 7:37 Uhr Ortszeit (1:37 Uhr deutscher Zeit) ereignet. Es löste Tsunami-Warnungen für die Philippinen, Indonesien, Japan und Australien aus, die jedoch später wieder aufgehoben wurden. Nach dem Hauptbeben wurden zahlreiche Nachbeben mit Stärken zwischen 1,3 und 6,7 registriert.
Videos und Bilder zeigen eingestürzte Gebäude, darunter ein Jollibee-Schnellrestaurant, das in Trümmern liegt. In einigen Gebieten wurden Erdrutsche verzeichnet. Die philippinische Zivilschutzbehörde meldete am Montagnachmittag, dass 31 der Todesopfer in Soccsksargen und vier in Davao registriert wurden. Mindestens 134 Menschen wurden verletzt und etwa 10.000 Familien mussten ihre Häuser verlassen.
Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. erklärte, dass die nationalen Behörden ihre Katastrophenhilfe koordinierten, und versprach, Mindanao nicht im Stich zu lassen. Er ordnete die Aussetzung des Schulunterrichts in den betroffenen Gebieten an, da das Beben mit dem ersten Schultag des Jahres zusammenfiel.
Das Beben der Stärke 7,8 hatte sich am Montagmorgen um 7:37 Uhr Ortszeit (1:37 Uhr deutscher Zeit) ereignet. Es löste Tsunami-Warnungen für die Philippinen, Indonesien, Japan und Australien aus, die jedoch später wieder aufgehoben wurden. Nach dem Hauptbeben wurden zahlreiche Nachbeben mit Stärken zwischen 1,3 und 6,7 registriert.
Videos und Bilder zeigen eingestürzte Gebäude, darunter ein Jollibee-Schnellrestaurant, das in Trümmern liegt. In einigen Gebieten wurden Erdrutsche verzeichnet. Die philippinische Zivilschutzbehörde meldete am Montagnachmittag, dass 31 der Todesopfer in Soccsksargen und vier in Davao registriert wurden. Mindestens 134 Menschen wurden verletzt und etwa 10.000 Familien mussten ihre Häuser verlassen.
Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. erklärte, dass die nationalen Behörden ihre Katastrophenhilfe koordinierten, und versprach, Mindanao nicht im Stich zu lassen. Er ordnete die Aussetzung des Schulunterrichts in den betroffenen Gebieten an, da das Beben mit dem ersten Schultag des Jahres zusammenfiel.
© 2026 dts Nachrichtenagentur