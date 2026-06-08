UBS-Analysten haben nach der Computex in Taipeh ihre Einschätzung zu den führenden Chip-Aktien aktualisiert - und das Ergebnis fällt eindeutig aus. Nvidia bleibt das Maß aller Dinge, während AMD bei seiner neuen Plattform mit Verzögerungen kämpft. Was die Experten im Detail erwarten, sollte kein Anleger verpassen.• Laut UBS-Analysten wird Nvidias Blackwell-Architektur die GPU-Auslieferungen im gesamten Jahr 2026 klar dominieren.• Bei AMDs Helios-Plattform sind vollständige Rack-Deployments erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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