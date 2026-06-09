Berlin - Die FDP verzeichnet einen Zuwachs bei den Mitgliederzahlen.



Wie die Partei den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mitteilte, gibt es seit dem Parteitag Ende Mai einen Trend von rund einem Prozent nach oben. Die FDP verbuchte am Montag rund 780 Eintritte. Dem gegenüber standen 80 Austritte.



FDP-Generalsekretär Martin Hagen sagte den Funke-Zeitungen: "Wir spüren seit Ostern und insbesondere nach der Wahl des neuen Führungsteams Rückenwind - auch bei den Mitgliederzahlen. Dass sich nach dem Parteitag viele Menschen zum Eintritt in die FDP entschlossen haben, motiviert uns."



Die Mitgliederzahl der FDP schwankt seit Jahren rund um die 70.000er-Marke. 2021 lag sie mit 77.276 Mitgliedern auf einem zwischenzeitlichen Höchstwert, bis 2024 und dem Ende der Ampelregierung fiel sie um fast 10.000. Vor einem Jahr lag sie Parteiangaben zufolge bei etwa 69.000 - und steigt nun also weiter.



Auf dem Parteitag am 30. und 31. Mai hatte sich der neue Parteichef Wolfgang Kubicki in einer Kampfabstimmung gegen seine spontan angetretene Gegenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann durchgesetzt. Später wurden auch die von ihm vorgeschlagenen drei Partei-Vizes Henning Höne, Svenja Hahn und Linda Teuteberg sowie sein Wunschkandidat Martin Hagen als Generalsekretär gewählt.





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