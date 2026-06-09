DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DELIVERY HERO - Die saudische Quick-Commerce-Gruppe Ninja erwägt ein Angebot für einen Teil der Vermögenswerte von Delivery Hero im Nahen Osten und kommt damit dem US-Konzern Ubers, der Delivery Hero übernehmen will, in die Quere. Zu den Optionen von Ninja gehören laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen der Kauf der saudischen Deliver-Hero-Tochter HungerStation sowie eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen zur Übernahme von Teilen von Talabat, der in Dubai ansässigen Plattform für Essenslieferungen. Dem Vernehmen nach könnte Ninja bereits in dieser Woche ein Angebot unterbreiten. (Financial Times)

DEUTSCHE BAHN - Beim Verkauf ihrer Auslandstöchter wird die Deutsche Bahn kaum Geld verdienen. "Das, was wir an Auslandsaktivitäten noch verkaufen können, wird keinen substanziellen Beitrag zum Konzerngewinn leisten", sagte Bahn-Chefin Evelyn Palla dem Handelsblatt. Beim Verkauf von DB Schenker hatte der Buchgewinn noch bei 7,3 Milliarden Euro gelegen. Kürzlich hatte der Konzern bestätigt, sich von der Sparte DB International Operations zu trennen, die Züge unter anderem in Indien, Ägypten und Uruguay betreibt. Dennoch hält Palla am Ziel fest, den Nettoverlust von 2,3 Milliarden Euro aus dem Jahr 2025 zu senken. "Wir wollen bereits in diesem Jahr sehr nah ran an die schwarze Null und werden das auch schaffen", sagte sie. (Handelsblatt

QUALCOMM - Der kalifornische Chipkonzern arbeite mit seinen Kunden an rund 40 neuen Produkt-Designs. Darunter seien Datenbrillen, KI-Anhänger oder Kopfhörer mit Kamera, sagte Qualcomm-Chef Cristiano Amon. Sie würden sich die Fähigkeiten moderner KI-Modelle zunutze machen, die etwa Bild- und Audioinformationen gleichzeitig verarbeiten könnten. "Was wir jetzt sehen, ist eine neue Geräteklasse", sagte Amon dem Handelsblatt. Das Smartphone werde nicht verschwinden, aber es trete in den Hintergrund. "Sprache, Sehen und Hören werden Teil der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine". (Handelsblatt)

ISAR AEROSPACE - Am kommenden Montag könnte Isar Aerospace den zweiten Start seiner "Spectrum"-Rakete durchführen, erfuhr das Handelsblatt aus Branchenkreisen. Auf Anfrage hat das Münchener Start-up ein geplantes Startfenster zwischen dem 15. und 21. Juni bestätigt. Parallel hat sich das Unternehmen neues Kapital gesichert. Danach erhält Isar Aerospace aus einer nun abgeschlossenen Finanzierungsrunde bis zu 250 Millionen Euro und wird mit 2 Milliarden Euro bewertet. (Handelsblatt)

BLACKSTONE - Blackstone versucht, Anteile an privaten Investmentfonds im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar in einer der größten Transaktionen dieser Art zu veräußern. Der US-Vermögensverwalter testet damit das Interesse der Anleger an älteren Private-Equity-Vehikeln aus. Blackstone vermarktet eine sogenannte "Collateralised Fund Obligation", die Beteiligungen an Leveraged-Buyout-Fonds zu Anleihen bündelt, um diese an Investoren und Versicherer zu verkaufen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Ob Blackstone die Verbriefung letztendlich durchführen oder versuchen wird, die Anteile im Rahmen einer Sekundärtransaktion zu verkaufen, ist noch unklar, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. (Financial Times)

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June 09, 2026 00:45 ET (04:45 GMT)

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