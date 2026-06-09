Peking - Chinas Aussenhandel hat im Mai trotz erhöhter Unsicherheit durch den Iran-Krieg deutlich an Fahrt gewonnen. Die Ausfuhren der zweitgrössten Volkswirtschaft stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat in US-Dollar gerechnet um 19,4 Prozent, wie die chinesische Zollverwaltung mitteilte. Die Einfuhren legten demnach um 27,4 Prozent zu. Experten hatten mit geringeren Zuwächsen gerechnet. Der Handelsüberschuss belief sich auf 105,4 Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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