Die Intel-Aktie ist gestern um rund +11% gestiegen und hat damit ein starkes Lebenszeichen gesendet. Auslöser war ein Medienbericht, wonach Google bei Intel KI-Chips im Milliardenwert bestellt haben soll. Demnach sollen für das Jahr 2028 mehr als drei Millionen Tensor-Prozessoren geordert worden sein. Zusätzlich wird berichtet, dass auch Nvidia eine Zusammenarbeit mit Intel für die Fertigung eines neuen Prozessors prüft. Wie es für den Preis der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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