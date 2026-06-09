Anleger müssen nicht lange überlegen, ob der Rücksetzer von Freitag bei Sandisk ein Risko oder eine Chance ist. Die Bank of Amerika und Mizuho beantworten die Frage mit neuen Kurszielen, die es in sich haben. Der Grund: Der NAND-Markt bleibt knapp, KI treibt die Nachfrage und Sandisk sichert sich Milliardenumsätze über neue Geschäftsmodelle. Freitag noch abgestraft, Montag schon wieder im Rampenlicht: Die Aktie von Sandisk hat sich zum Wochenstart deutlich erholt, nachdem gleich 2 große Analystenhäuser ihre Kursziele nach oben geschraubt hatten. Besonders stark fiel die neue Einschätzung der Bank of America (BofA) aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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