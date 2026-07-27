Angesichts wieder sinkender Ölpreise werden die US-Börsen am Montag mit Gewinnen erwartet. Die Woche insgesamt dürfte zugleich unruhig und wohl auch schwankungsreich werden, denn auf der Agenda stehen zahlreiche Quartalszahlen, darunter auch wieder Berichte von Tech-Schwergewichten, sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Kurz vor dem Börsenstart signalisieren die Terminmärkte für den Dow Jones Industrial ein Plus von 1,0 Prozent auf 52.480 Punkte. Der wohl bekannteste Wall-Street-Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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