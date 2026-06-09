Bereits in der letzten Juniwoche wird in diesem Jahr der Amazon Prime Day - und das wiederum gleich über vier Tage. Was in diesem Jahr besonders ist und wie du dich schon jetzt auf das Shopping-Event vorbereiten kannst, erklären wir in diesem Ratgeber. Der Amazon Prime Day gehört inzwischen fest zum Shopping-Kalender des Jahres dazu. Doch wer glaubt, das Event funktioniere 2026 genauso wie in den vergangenen Jahren, könnte einige der besten Angebote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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