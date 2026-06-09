© Foto: Chris Emil Janssen (SYMBOL-BILD) - chris.emil-janssen.deSchwache Ski-Pass-Verkäufe, gekappte Prognose, Aktie unter Druck: Bei Vail Resorts kippt die Stimmung. Für den Ski-Giganten sind die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels schon heute spürbar. Erst Schneemangel, jetzt Börsendruck: Die Aktie des Skiresort-Betreibers hat am Montag nach Börsenschluss zeitweise 4,7 Prozent verloren, nachdem der Konzern seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hatte. Der eigentliche Alarm kommt jedoch aus dem wichtigsten Vorverkauf: Die Ski-Passverkäufe für die nordamerikanische Skisaison 2026/2027 lagen bis zum 26. Mai rund zehn Prozent unter dem Vorjahr. Das trifft den Konzern empfindlich, denn mit dem Epic Pass betreibt Vail eines der zentralen …
Enthaltene Werte: US91879Q1094Den vollständigen Artikel lesen
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