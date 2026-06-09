SpaceX, OpenAI, Anthropic - große Namen streben an die Börse. Auch Perplexity-Chef Aravind Srinivas stellt die Weichen Richtung Börsengang: Der KI-Suchmaschinenanbieter peilt weiterhin ein IPO im Jahr 2028 an - unabhängig davon, wie die geplanten Mega-Börsengänge von Anthropic und OpenAI beim Markt ankommen, so Srinivas gegenüber CNBC. Zwar hatte Srinivas bereits früher einen Börsengang vor 2028 ausgeschlossen, seine jüngsten Aussagen klingen nun aber deutlich verbindlicher.• Perplexity hält an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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