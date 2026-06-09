Berlin - GALVANY Energy (GALVANY), eine in Berlin ansässige Wärmepumpenplattform, hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen, um ihre End-to-End-Plattform für die Installation, den Betrieb und die Optimierung von Wärmepumpen in Deutschland weiter auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf dem Bestandsmarkt für Mehrfamilienhäuser liegt. Die Finanzierungsrunde wurde vom niederländischen EnergyTech-Investor SET Ventures ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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