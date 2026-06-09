Die Uhr tickt: Das erste Bohrprogramm beginnt in wenigen Wochen - reagiert der Markt zu spät auf diesen Junior-Explorer?

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Was bisher nur Geologen und Management vorlag, ist jetzt für jeden Anleger einsehbar: das komplette Geo-Modell von ICG. Wer schaut hin, bevor ab Ende Juni der Bohrer läuft?

- ADVERTORIAL / WERBUNG - Im Auftrag von ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X)

Liebe Leserinnen und Leser,

schnell, was wäre Ihre Antwort: Welcher Sektor hatte im 1. Quartal 2026 Top-Gewinnmargen?

Ihre Antwort wäre vermutlich: IT/Hightech. Das ist nicht verkehrt. Die durchschnittliche Gewinnmarge für den IT-Sektor lag bei rund 29%. Zum Vergleich: Die Gewinnmarge des S&P 500 lag gerade mal bei 13%. Doch es gibt einen Sektor, dessen Gewinnmargen weit über dem S&P 500 Index UND dem boomenden IT-Sektor lagen!

Die Goldproduzenten!

Die großen Goldproduzenten konnten im 1. Quartal 2026 eine durchschnittliche Gewinnmarge von rund 35% aufweisen! Damit war die Gewinnmarge bei den Goldproduzenten 3x höher als im S&P 500 Index! Einzelne Goldproduzenten wie z.B. Newmont konnten Gewinnmargen (45%) aufweisen, wie man sie ansonsten nur bei KI-Chipunternehmen sieht!



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Die Goldminenaktien sind die wahren Börsenstars 2026, über die noch niemand spricht. Noch nicht. Denn wenn die nächste Phase der Goldrallye startet, kann es bei den Minenaktien ganz schnell nach oben gehen. Allerdings weiß bei der aktuellen Korrekturphase von Gold und Silber niemand, wann die Edelmetalle die nächste Rallyestufe starten.

Deshalb können sich noch spannendere Chance bei kleineren Explorer-Werten bieten. Denn deren Aktien reagieren nicht nur auf den Gold- und Silberpreis, sondern auch auf Nachrichten über eigene Unternehmensentwicklungen. Selbst wenn Gold- und Silberpreise nur seitwärts laufen. Aufgrund ihrer kleinen Börsenbewertungen kann bei Junior-Explorern schon eine positive Power-Nachricht ausreichen, um deren Aktie nach oben schießen zu lassen.

- Advertorial/Werbung -

Auftraggeber ICG Silver & Gold Ltd. (WKN A4243X)

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Aktuelle Meldung - soeben veröffentlicht:

ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) hat soeben den nächsten großen Schritt gemacht und sein komplettes, voll interaktives 3D-Distriktmodell für das Tuscarora-Projekt veröffentlicht - inklusive über 40.000 Bohrmetern, sechs definierten Bohrzielen und einem Experten-Webinar. Die Original-Meldung lesen Sie hier:

Was diese Nachricht für Sie als Anleger bedeuten könnte, analysieren wir weiter unten ausführlich - im Abschnitt "Brandaktuell: Jetzt kann JEDER den "Informations-Goldschatz' sehen!". Zunächst aber lesen Sie, warum gerade jetzt so viel für kleine US-Silber und Goldexplorer spricht.

ICG Silver & Gold Ltd. hat alle Voraussetzungen für eine hoch spannende Rohstoffstory unter den Junior-Explorern - und zwar für gleich zwei der spannendsten Rohstoffe in diesem Rohstoff-Superzyklus: Gold UND Silber. Nicht nur das: Das Spitzenprojekt für Gold und Silber liegt in den USA.

Die USA: Das Zentrum dieses Rohstoff-Superzyklus

Wenn Sie diesen Rohstoff- und Edelmetall-Superzyklus verfolgen, dann wissen Sie: "Made in America" ist die absolute Speerspitze dieses Bullenmarktes. Der Bereich, wo die größten Börsengewinne gemacht werden dürften. Denn in den USA können gut informierte Börsianer das beste Chance-Risiko-Verhältnis im Minensektor finden.

Die hohen Chancen:

USA bauen unter Hochdruck eigene Rohstoffförderung auf, um eine gesicherte Versorgung für die größte Volkswirtschaft der Welt zu erschaffen.

Rohstoffprojekte in den USA erhalten unter der Trump-Regierung den größten politischen Rückenwind seit Jahrzehnten.

Es werden massive Förderprogramme aus Washington für Aufbau und Entwicklung von Rohstoffprojekten in den USA ausgerollt.

Genehmigungsprozesse bei Behörden werden beschleunigt.

Fast 40: Immer mehr Rohstoffprojekte in den USA sollen gezielt von Washington und lokalen Behörden für eine besonders schnelle Erschließung, Aufbau und Produktionsstart gefördert werden.

Die niedrigen Risiken:

Die geopolitisch sicheren USA haben neben Kanada und Australien (und einigen europäischen Ländern) das niedrigste Länderrisiko der Welt.

Im Mittelwesten der USA mit dem Zentrum Nevada gibt eine lange und ultra-erfolgreiche Bergbauhistorie.

Die Unterstützung von Rohstoffprojekte in den USA ist in Washington einer der ganz wenigen Themenbereiche, wo es zwischen Republikanern und Demokraten übergreifende Einigkeit und Unterstützung gibt.

Keine geopolitischen Risikofaktoren wie Bürgerkriege (Afrika), soziale Unruhen (Lateinamerika), regionale Milizen und Warlords (Afrika und Lateinamerika) oder starke Einflüsse von Russland und China (Afrika und Lateinamerika).

Executive Order von US-Präsident Trump zur Förderung von US-Rohstoffprojekten, (Quelle: Das Weiße Haus)

Nicht mal im letzten Rohstoff-Superzyklus vor 20 Jahren war die politische Unterstützung und Förderung von Rohstoffprojekten IN DEN USA so stark und so dynamisch wie heute. Die Trump-Regierung verabschiedete bereits 2025 verschiedene Executive Orders zur offensiven Förderung amerikanischer Rohstoffprojekte. Was viele Börsianer nicht wissen: Diese Executive Orders beziehen sich nicht nur auf Seltene Erden oder Industriemetalle, sondern ausdrücklich auch auf Gold- und Silberprojekte!

Goldprojekte in den USA sind explizit Teil der Rohstoffförderung der US-Regierung

Goldprojekte in den USA sind explizit Teil der Rohstoffförderung der US-Regierung, (Quelle: Das Weiße Haus)

Junior-Explorer könnten die allergrößten Gewinner der Washington-Förderungen werden!

Beim Thema "Made in America" besonders wichtig zu verstehen: Viele Anleger denken, dass vor allem die großen Rohstoffkonzerne von der Rohstoff-Förderung der Trump-Regierung profitieren werden. Da sie schon Projekte in Produktion oder in fortgeschrittenen Bauphasen nahe des Produktionsstarts haben.

Das ist sicher keine falsche Logik. Natürlich werden diese größeren Konzerne stark von der neuen Rohstoffpolitik Washingtons profitieren. Aber - und hier kommt das entscheidende "aber": Das größte Potenzial und die größten Chancen im Verhältnis zur Börsenbewertung bieten die kleinen Smallcap-Werte und die Junior-Explorer - wie ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016).

Denn die Junior-Explorer, die jetzt erst mit der Erschließung von Projekten beginnen, haben den größten Hebel bei den kommenden Förderprogrammen aus Washington. Sie würden von Fördergeldern viel stärker profitieren als die großen Konzerne, die das Geld gern nehmen, aber nicht wirklich brauchen.

Bei kleinen Smallcap-Unternehmen, die natürlich viel weniger Cash in der Kriegskasse haben, können schon kleinere Fördergelder im mittleren sechsstelligen Bereich zu massiven fundamentalen Veränderungen führen, neue Explorationsprogramme ermöglichen etc. Bei den großen Blue-Chip-Aktien bewegen solche Summen den Tacho überhaupt nicht.

Noch wichtiger: Kleine Junior-Explorer, die gerade dabei sind, neue Projekte zu erschließen, profitieren in vollem Umfang von der Beschleunigung der Genehmigungs-Erteilungen und von Vereinfachung der Bürokratieprozesse. Große Developer-Unternehmen, die ihre Projekte schon fertig entwickelt haben und bereits Minen aufbauen, profitieren hingegen überhaupt nicht mehr von dieser Entwicklung. Denn sie haben schon alle Genehmigungen.

Doch die schnellere Vergabe von Genehmigungen, die Beschleunigung von Entscheidungsprozessen der Behörden und die Entschlackung von bürokratischen Auflagen sind das größte Plus der Förderungen der US-Regierung. Die Deals der US-Regierung mit Bergbaufirmen für US-Projekte sorgen für die spektakulärsten Schlagzeilen.

Die Fördergelder und staatlichen Kredite mit besonders günstigen Zinssätzen sind hilfreich - vor allem für kleine und mittelgroße Explorer-Firmen. Aber den mit Abstand größten Hebeleffekt für die Entwicklung von Projekten hat die Beschleunigung der bürokratischen Genehmigungsprozesse.

Da könnte ein Projekt, das früher rund 10 Jahre an Entwicklungsdauer gebraucht hätte, heute plötzlich in 5 bis 7 Jahren in Produktion gebracht werden. Bei manchen Projekten könnte diese Zeitspanne sogar noch kürzer ausfallen. Für kleine Junior-Explorer mit einem Projekt kann diese Entwicklung die gesamte Unternehmensentwicklung in eine völlig andere Liga heben!

ICG Silver & Gold: Börsenneuling fliegt noch völlig unter dem Börsenradar

ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) könnte genau solch ein Smallcap-Gewinner des "Made in America"-Rohstoffbooms werden. Der kleine Junior-Explorer hat einen aktuellen Börsenwert um rund 20 Mio. CAD oder rund 14,5 Mio. USD (Stand 2. Juni 2026). Der Wert ist selbst in Rohstoffkreisen noch weitgehend unbekannt, da man erst seit dem 31. März 2026 - also erst seit rund zwei Monaten - überhaupt an der Börse gelistet ist.

ICG Silver & Gold ist also eine ganz neue Börsenstory, die noch kaum jemand kennt. Doch das wird sich ändern. Potenziell diesen Sommer! Und wie! Denn ICG Silver & Gold besitzt ein Gold- und Silberprojekt namens Tuscarora, das durch gleich vier besondere Faktoren hervorsticht und die Aktie bei einer erfolgreichen Projektentwicklung in diesem Sommer ins Rampenlicht der Börse rücken könnte.

Legen wir los:

Faktor 1: Die Größe des Projekts

Die Projekte von ICG Silver & Gold, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Das Tuscarora-Projekt von ICG Silver & Gold umfasst ein sehr großes Gold- und Silbergebiet von 10.000 Acres. (Acre ist eine amerikanische Flächen-Maßeinheit. Rund 2,47 Acres entsprechen 1,0 Hektar.) 10.000 Acres sind also rund 4.050 Hektar. Oder anders ausgedrückt: Das Gebiet hat die Größe von 5.600 Fußballfeldern nebeneinander. Nicht 560. 5.600! Es setzt sich aus drei verschiedenen, kleineren Projekten zusammen, die alle nebeneinanderliegen und aneinandergrenzen, wie Sie in der Grafik sehen.

Dieses Projekt ist ein sehr großes Projekt - vor allem für ein (noch) kleines Smallcap-Unternehmen!

Faktor 2: Die Zusammensetzung

Das Besondere an diesem Projekt: Man kann es nicht als ein einzelnes Projekt sehen, in dem z.B. ein Rohstoff mit einem Rohstoffvorkommen liegt. Es handelt sich hierbei de facto um drei fast eigenständige, unterschiedliche Projekte in drei unterschiedlichen Entwicklungsstadien und mit unterschiedlichen Potenzialen für das Tuscarora-Gesamtprojekt und damit für die Aktie von ICG Silver & Gold. Darauf gehen wir gleich detailliert ein. Denn das ist der potenzielle Turbo für das Projekt.

Faktor 3: Der Entwicklungsstand

ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) ist noch ganz neu an der Börse. Aber deren Gold- und Silberprojekt Tuscarora ist es nicht! Im Gegenteil.

ICG Silver & Gold mag aktuell noch eine Börsenbewertung haben, als würde man nur ein kleines Projekt im ultrafrühen Entwicklungsstadium besitzen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich befinden sich Teile dieses 3er-Projekts schon im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium.

Auf Teilen der drei Projekte wurden in der Vergangenheit von Vorbesitzern umfangreiche Explorationsprogramme durchgeführt. Allein in den letzten 8 Jahren haben die zwei Vorbesitzer Novo Resources und American Pacific Resources mehr als 6 Mio. CAD in die Exploration von Teilen des Tuscarora-Projekts investiert.

Ergebnisse der historischen Bohrungen auf dem Tuscarora-Projekt, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Das hat sich ausgezahlt. Die Bohrergebnisse haben vielfach bereits Gold- und Silber-Vorkommen nachgewiesen. Teilweise mit für die Region außerordentlich hohen Gold- und Silbergraden, wie Sie in der Grafik sehen können. Darauf gehen wir gleich genauer ein. Kommen wir zuerst zum nächsten Faktor …

Faktor 4: Die Lage

Ein großes Gebiet allein ist nichts wert. Es ist die Lage, die zählt - und die ist hier erstklassig! Das Tuscarora-Projekt liegt nämlich in… Nevada, USA. Nevada ist in den USA sozusagen das Wunderland für Goldvorkommen. Nevada ist einer der Minenindustrie-freundlichsten Bundesstaaten in den USA. Und Nevada ist bekannt für zwei Rohstoffe: Gold und Silber!

Nevada ist historisch DER Gold-Bundesstaat Nr. 1 in den USA. Viele Anleger denken, angesichts alter Western-Filme, bei dem Goldrausch des 19. Jahrhunderts zuerst an Kalifornien. Aber das lag eher an Hollywood, das damals nahegelegene Drehorte brauchte. Eigentlich stimmt das nicht. Nevada war und ist das wahre Zentrum der amerikanischen Goldindustrie.

In Nevada wurden historisch mit 225 Mio. Unzen Gold fast doppelt so viele Unzen Gold gefördert wie in Kalifornien (118 Mio. Unzen). Tatsächlich wurde in Nevada in der amerikanischen Geschichte mehr Gold gefördert als bei der Nr. 2 (Kalifornien mit 118 Mio. Unzen), der Nr. 3 (Colorado mit 44 Mio. Unzen) und der Nr. 4 (South Dakota mit 40 Mio. Unzen) zusammen!

Aber - und hier kommt das ebenso beeindruckende wie wichtige "aber": Nevada besitzt auch heute noch mit Abstand die höchsten bekannten Vorkommen an Goldreserven und Goldressourcen. Genau in diesem amerikanischen Gold-Paradies liegt das Tuscarora-Projekt von ICG Silver & Gold.

Tuscarora-Projekt könnte selten riesiges District-Potenzial haben

Doch das Tuscarora-Projekt von ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) ist nicht einfach nur groß und liegt nicht einfach nur in Nevada. Nein, das Tuscarora-Projekt könnte auch das Potenzial haben, ein waschechtes neues "District-Projekt" zu werden. Das hat absoluten Seltenheitswert - vor allem in den USA, wo viele der bekannten großen Rohstoffgebiete bez. "District-Projekte" über die Dekaden natürlich schon entwickelt wurden.

Was ist ein District-Projekt?

Das ist der Ausdruck für besonders große Projekte von 10.000 Acres aufwärts. Doch die Größe allein ist nicht relevant. Es ist die Kombination aus Größe und der Möglichkeit, dass auf dem gesamten Gebiet Rohstoffvorkommen liegen könnten. Dadurch wird ein Projekt zu einem heiß begehrten District-Projekt.

Denn es gibt viele größere Projekte von 10.000 Acres und mehr - aber die Rohstoffvorkommen umfassen z.B. nur 1.000 Acres. Die restlichen 9.000 Acres sind einfach nur Land und schöne Blümchen - und können damit nichts zum Unternehmenswert beisteuern. Bei einem District-Projekt können Rohstoffvorkommen auf dem Großteil des Gebiets liegen - und damit theoretisch immer weiteren Value zum Unternehmenswert beisteuern.

Genau diese seltene Eigenschaft eines District-Projekts könnte bei dem Tuscarora-Projekt gegeben sein!

ICG Silver & Gold gehört dieses spannende Tuscarora-Projekt mit dem Potenzial auf ein District-Project zu 100%. Wir sprechen hier von absolutem Besitz durch ICG Silver & Gold. Keine Kaufoptionen, die vielleicht in 2-3 Jahren mal ausgeführt werden. ICG Silver & Gold hat den vollständigen Kauf des Projekts im März 2026 abgeschlossen!

ICG Silver & Gold besitzt dieses Projekt JETZT - hier und heute - zu 100%!

Tuscarora-Projekt zu Schnäppchenpreisen ersteigert

Aber es kommt noch besser: ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) hat für das Tuscarora-Projekt mit dem Potenzial für ein District-Projekt nur 4 Mio. CAD in Aktien gezahlt! Ja, da fehlt keine "0"! Nicht 40 Mio. CAD - was sich rückblickend schon als ultragünstig herausstellen könnte, wenn sich das District-Potenzial tatsächlich bestätigt.

Nein, nur 4 Mio. CAD in Aktien!

Wie ist es angesichts dieses Potenzials möglich, dass ICG Silver & Gold dieses Projekt überhaupt zu diesem Preis kaufen konnte? Die Antwort lautet: Exzellente Management-Kontakte. Exzellente Management-Kompetenz. Und natürlich auch die nötige Portion Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

ICG Silver & Gold erwarb das Tuscarora-Projekt von dem Unternehmen American Pacific Mining. American Pacific hat ein Portfolio von rund einem halben Dutzend Kupfer- und Gold/Silber-Projekten in den USA. Das Management von American Pacific entschied sich zu einem Unternehmensfokus auf Kupfer - wodurch die Gold/Silber-Projekte zu entbehrlichen Nebenprojekten wurden. Dazu gehörte auch: das Tuscarora-Projekt.

Pressemitteilung über den Deal für das Tuscarora-Projekt , (Quelle: ICG Silver & Gold)

Das Management von ICG Silver & Gold kennt das Management von American Pacific gut und war dadurch in der Lage, schnell zu einem Deal zu kommen - bevor es in Rohstoffkreisen überhaupt bekannt wurde, dass dieses Projekt zum Verkauf stand. Die Management-Kontakte verhinderten also einen potenziellen Bieterkampf, der den Kaufpreis hätte in die Höhe schieben können.

Das Tuscarora-Projekt in seinem ganzen Potenzial an der Börse noch völlig unbekannt. Denn das Projekt, wie es jetzt im Besitz von ICG Silver & Gold ist, gab es in dieser Größe noch nie. Vergangene Besitzer hielten nur die Rechte an Teilen der Projekte (mehr zu den drei Teilen gleich).

Der Vorbesitzer American Pacific konsolidierte die verschiedenen Projektteile erstmals in einem Projekt von 8.000 Acres. ICG Silver & Gold erwarb dann dieses neue Projekt und kaufte selbst noch mal weitere 2.000 Acres im westlichen Teil hinzu. Dadurch kommt das Tuscarora-Projekt heute erstmals auf einen Umfang von 10.000 Acres (rund 4.050 Hektar).

Tuscarora: In Wirklichkeit drei Projekte mit zwei unterschiedlichen Rohstoffvorkommen!

Durch die neue Konsolidierung der verschiedenen aneinandergrenzenden Projekte durch ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) sind die verschiedenen Gebiete erstmals zusammengeführt. Da es sich um zuvor verschiedene Projekte handelt, unterteilt sich das riesige Tuscarora-Projekt de facto in drei aneinandergrenzende Projekte: das East Zone-Projekt, das Central Zone-Projekt und das West Zone-Projekt.

Hier wird es nun wirklich spannend. Denn es gibt nicht nur die historischen Bohrergebnisse und historischen Studien der Vorbesitzer. Diese Daten aus den vergangenen Explorationsprogrammen und geologischen Analysen, Gesteinsproben etc. deuten klar darauf hin, dass dieses Gebiet von einer geradezu Einhorn-artigen Seltenheit ist!

Eine Seltenheit, die es zu einem ganz besonderen Projekt macht!

Normalerweise befindet sich in einem Rohstoffprojekt ein großes Rohstoffvorkommen (entweder als großer Block oder verteilt auf verschiedene Depots). Oder es verläuft als ein großer geologischer Korridor mit zahlreichen Rohstoffadern und -vorkommen durch das Projekt. Die Vorkommen - egal in welcher Form sie auftreten - beinhalten zumeist einen oder zwei dominante Haupt-Rohstoffe und im Metall-Bereich oftmals noch Nebenprodukte.

Doch das Gebiet von ICG Silver & Gold ist anders:

In einem wirklichen Wunder der Natur - anders kann man es nicht bezeichnen - verläuft im East Zone-Projekt ein Rohstoff-Korridor für Silber UND im West Zone-Projekt verläuft ein völlig anderer Korridor für Gold! Zwei völlig verschiedene Korridore, die dann im Central Zone-Projekt aufeinandertreffen und verschmelzen. Sie sehen es hier in der Grafik:

Die zwei verschiedenen Rohstoffkorridore des 3er-Projekts von ICG Silver & Gold , (Quelle: ICG Silver & Gold)

Dadurch hat dieses 3er-Projekt eine ganz besondere und wirklich seltene Konstellation:

East Zone-Projekt:

Die historischen Bohrungen und geologischen Analysen auf dem East Zone-Projekt deuten aufgrund des dortigen Rohstoffgürtels auf Silber-Gold-Vorkommen mit hohen Silbervorkommen hin.

West Zone-Projekt:

Auf dem West Zone-Projekt deuten die bisher durchgeführten geologische Analysen des dortigen Rohstoffgürtels hingegen auf Gold-Silber-Vorkommen mit hohen Goldvorkommen hin.

Central Zone-Projekt:

Auf dem Central Zone-Projekt wurden die meisten Bohrungen und geologischen Analysen durchgeführt. Sie zeigen an, dass es dort Silbervorkommen UND Goldvorkommen gibt. Was absolut Sinn macht, da sich dort die beiden unterschiedlichen Rohstoffgürtel treffen.

Starke historische Bohrergebnisse deuten auf hohe Gold- und Silbervorkommen hin

Die umfangreichsten Bohrungen der Vorbesitzer wurden auf dem Central Zone-Projekt und dem East Zone-Projekt durchgeführt. Insgesamt wurden von den Vorbesitzern rund 40.000 Meter an Bohrungen durchgeführt (zurückgehend bis in die 1990er-Jahre). Hierzu gibt es drei unglaublich spannende Fakten:

Faktor 1:

Zuletzt wurden zwischen 2016 und 2022 in insgesamt vier Explorationsprogrammen 66 Bohrlöcher über 12.300 Meter durchgeführt. Das ist sehr zeitnah und damit aussagekräftiger als wirklich historische Bohrungen mancher Projekte, die auf die 1950er- oder 1970er-Jahre zurückgehen.

Faktor 2:

Es gab auf dem East Zone-Projekt schon mal eine kleine Tagebau-Mine! In den frühen 1990er-Jahren wurde für drei Jahre eine kleine Tagebaumine namens Dexter Pit betrieben. In der Zeit wurden im Tagebau 50.000 Unzen Gold und 250.000 Unzen Silber abgebaut. Diese Tagebaumine ist heute ein See, den ICG Silver & Gold zur Wasserversorgung des Tuscarora-Projekts nutzt (sehr vorteilhaft, dass man die Wasserversorgung direkt auf dem Projekt hat).

Wichtiger als die absolute Zahl der Gold- und Silberunzen ist: Diese Tagebaumine ist der Beleg, dass sich auf dem East Zone-Projekt wirklich Gold und Silber befinden und dass diese Vorkommen oberflächennah und leicht abbaubar sind. Bedenken Sie dabei: Der Goldpreis notiert heute über 12x mal so hoch wie in den frühen 1990er Jahren (damals lag der Goldpreis um 350 USD/Unze).

Bevor wir zum dritten Faktor kommen - dem ohne Frage wichtigsten Faktor -, lohnt es sich für kluge Anleger, einen Blick auf die Ergebnisse der historischen Bohrungen von 2016 bis 2022 zu werfen. Die Ergebnisse sehen vielversprechend aus: Sie zeigen teilweise außergewöhnliche Gold- und Silbergehalte.

Historische Bohrergebnisse vom Tuscarora-Projekt, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Besonders ins Auge springt die Zielzone South Navajo im Central Zone-Projekt. Derartig hohe Goldgehalte kommen in solchen Längen in den gesamten USA im Jahr 2026 nur noch sehr selten vor. Schauen Sie sich die Edelmetallgrade (Gramm pro Tonne oder g/t) und Längen einiger der Funde an:

South Navajo:

127,08 g/t Gold über 4,57 Meter!

16,06 g/t Gold über 3,1 Meter

6,51 g/t Gold über 4,5 Meter

5,88 g/t Gold über 9,1 Meter

Zur besseren Einschätzung: Goldgehalte über 1,50 g/t für Goldprojekte in Nevada gelten bei den aktuellen Goldpreisen schon als sehr gut. Bei Tagebauprojekten reichen heutzutage teilweise sogar Goldgehalte unter 1,0 g/t für einen profitablen Minenbetrieb (je nach Aufbau der Mine und der Geologie der Projekte). Das Tuscarora-Projekt würde laut Management partiell ein Tagebauprojekt werden.

Knaller: Erstmals alle historischen Daten in einer geologischen Analyse vereint

Faktor 3:

Dies ist der wichtigste Faktor - und er könnte sich als echter Informations-Goldschatz für gut informierte Anleger herausstellen. Denn ICG Silver & Gold ist es dank modernster KI-Technologie gelungen, jetzt erstmals alle alten Bohrungen und geologischen Studien und Gesteinsanalysen aller Vorbesitzer bis zurück zu den 1990er Jahren in einem einzigen Modell für das gesamte Tuscarora-Projekt zusammenzufassen.

Das gab es noch nie für das Tuscarora-Projekt. Keiner der Vorbesitzer hat dies jemals so umfangreich und detailliert gemacht. Weil die Vorbesitzer jeweils nie alle Teile des Projekts besaßen. Weil es selbst vor vier Jahren noch keine KI gab, die in der Lage war, alle Daten von Gesteinsproben bis zu Probebohrungen in einem einzigen Modell zu verarbeiten.

Dadurch besitzt ICG Silver & Gold heute einen wahren Informationsschatz. Noch nie wurde für das Tuscarora-Projekt eine geologische Analyse für dortige Gold- und Silbervorkommen in solch einem Umfang durchzuführen. Sie sehen in der folgenden Karte, wie spannend die Ergebnisse sind:

Die historischen Bohrungen und geologischen Analysen auf den drei Projekten, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Die Zielzonen, in denen verschiedene Vorbesitzer wiederholt erfolgreich Gold und Silber fanden, zeigen sich nun klar. Wichtig hierbei: Der Großteil der geologischen Arbeiten und Explorationsprogramme wurde im südlichen Teil des Central Zone-Projekts (in den Gebieten namens South Navajo, Silica und Battle Mountain) und im südlichen Teil des East Zone-Projekts durchgeführt (vor allem im Gebiet East Pediment). Auf dem West Zone-Projekt wurden weniger Explorationen durchgeführt. Dadurch wurden dort erst zwei Zonen von der KI definiert (Dacite und Beard Hill).

?NEUE NEWS-ABSCHNITT (geht live nach Veröffentlichung der VRIFY-Meldung, direkt hinter dem Textblock Knaller: Erstmals alle historischen Daten in einer geologischen Analyse vereint) ?

Brandaktuell: Jetzt kann JEDER den "Informations-Goldschatz" sehen!

Erinnern Sie sich an Faktor 3 - den wichtigsten Faktor? An den "Informations-Goldschatz", den sich ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) dank modernster KI-Technologie erarbeitet hat - das erstmals zusammengeführte Modell aller historischen Bohrungen, Gesteinsproben und geologischen Studien bis zurück in die 1990er-Jahre? Bisher konnte nur das Management diesen Datenschatz in seiner ganzen Tiefe einsehen. Doch genau das hat sich soeben geändert.

Denn ICG Silver & Gold hat sein komplettes geologisches Distrikt-Modell jetzt offiziell veröffentlicht - und zwar nicht als trockenes PDF, sondern als voll interaktive 3D-Präsentation auf der renommierten Visualisierungs-Plattform VRIFY. Damit kann ab sofort JEDER interessierte Anleger genau das erkunden, was bislang exklusiv dem Management und seinen Geologen vorbehalten war.

Überblick über den Tuscarora-Distrikt im neuen interaktiven 3D-Modell, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Was bedeutet das konkret für Sie? Sie können das gesamte rund 10.000 Acres große Gebiet in drei Dimensionen drehen und erkunden, sich die über 40.000 Meter an historischen Bohrungen einblenden lassen und Schritt für Schritt nachvollziehen, wie ICG die geologischen, strukturellen und geophysikalischen Daten zu einem einzigen, durchgängigen Modell verschmolzen hat. Genau dieses Modell ist das Fundament für das Bohrprogramm, das in wenigen Wochen starten soll.

40.000 Meter Bohrungen - die umfangreichste Datenbasis der Projektgeschichte

Ein Punkt, der in der Meldung fast nebenbei erwähnt wird, aber für gut informierte Anleger besonders spannend ist: ICG hat seine historische Bohr-Datenbank um rund 60% ausgeweitet - von zuvor rund 25.000 Metern auf nun über 40.000 Meter. Damit handelt es sich laut Unternehmen um die umfangreichste Zusammenstellung geologischer Daten, die jemals für den Tuscarora-Distrikt erstellt wurde.

Erinnern Sie sich? Genau das war der entscheidende Vorteil von ICG: Weil die Vorbesitzer immer nur Teile des Gebiets besaßen, hat nie zuvor jemand alle Daten zusammengeführt. ICG ist der erste Eigentümer, der das gesamte Puzzle in der Hand hält - und dank KI nun erstmals zu einem Gesamtbild zusammensetzen konnte.

In das geologische Modell integrierte historische Bohrdatenbank am Beispiel der Zone South Navajo, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Die womöglich wichtigste Erkenntnis: ein verbindendes Distrikt-System

Jetzt kommt die vielleicht spannendste Erkenntnis aus dem neuen Modell - und sie passt exakt zur District-These, die wir Ihnen weiter oben erläutert haben. Die Interpretation von ICG deutet darauf hin, dass mehrere bereits bekannte Mineralisierungszonen über größere, distriktweite Struktur-Systeme miteinander verbunden sein könnten. Strukturen, die von den früheren Betreibern nie systematisch untersucht wurden.

Warum ist das so bedeutsam? Weil genau hier der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Projekt und einem echten District-Projekt liegt. Wenn die einzelnen Fundzonen tatsächlich Teil eines größeren, zusammenhängenden Systems sind, dann läge nicht nur an einzelnen Punkten Gold und Silber im Boden - sondern potenziell entlang ganzer Korridore quer durch das Gebiet. Sehen Sie selbst:

Strukturelle Interpretation und mineralisierte Korridore im Bereich South Navajo, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Sechs Ziele - fünf davon praktisch unangetastet

Aus diesem geologischen Modell hat ICG sechs vorrangige Bohrziele für das Phase-1-Programm abgeleitet: Battle Mountain, East Pediment, Grand Prize, Kings Vein, Modoc und Silica. Und jetzt aufgepasst - hier liegt enormer Zündstoff: Fünf der sechs Ziele wurden bislang kaum oder gar nicht mit modernen Methoden gebohrt.

Das ist für risikobereite Anleger eine hochinteressante Konstellation. Denn es bedeutet: Hier gibt es noch echtes Entdeckungspotenzial. Sollten die Bohrungen an nur einem dieser fünf weitgehend unangetasteten Ziele fündig werden, könnte das für ein Unternehmen mit einer Börsenbewertung von erst rund 14,5 Mio. USD (Stand 2. Juni 2026) eine völlig neue Dimension eröffnen

Die sechs vorrangigen Explorationsziele aus dem geologischen Modell, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Besonders wertvoll: Das Modell zeigt die Zielzonen nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Tiefe. Die folgenden beiden Querschnitte machen sichtbar, wie sich die Zielzonen unter Tage fortsetzen könnten - ein wichtiger Anhaltspunkt für die Planung der einzelnen Bohrlöcher.

Querschnitt A-A' mit Zielzonen in der Tiefe auf Basis des neuen 3D-Modells, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Das Management erklärt das Modell - im eigenen Experten-Webinar

Damit Anleger das Modell nicht nur ansehen, sondern auch wirklich verstehen, hat ICG zusätzlich gleich mehrere Video-Erklärungen veröffentlicht: einen kompakten Überblick für den schnellen Einstieg sowie eine ausführliche, fachliche Erläuterung durch zwei ausgewiesene Experten - den VP of Exploration Korbon McCall und den Senior Technical Advisor Eric Saderholm.

VP of Exploration Korbon McCall bringt es auf den Punkt:

Die geologische Modellierung hat unser Verständnis des Tuscarora-Distrikts grundlegend verändert. Durch die Integration von über 40.000 Bohrmetern mit geologischen, strukturellen und geophysikalischen Daten haben wir einen distriktweiten Rahmen geschaffen, der nun die Exploration über mehrere Zielgebiete hinweg steuert. Die VRIFY-Präsentation ermöglicht es Anlegern, die Arbeit, die zur Identifizierung unserer Bohrziele geführt hat, aus erster Hand mitzuverfolgen.

Für uns ist das genau die Art von Transparenz, die wir bei einem kleinen Explorer gern sehen: Das Management legt seine Karten offen auf den Tisch - im wahrsten Sinne des Wortes - und lässt Anleger an der geologischen Argumentation hinter dem Bohrprogramm teilhaben, statt nur mit großen Versprechen zu locken.

Was diese Meldung für Anleger bedeutet

Mit der Veröffentlichung des interaktiven 3D-Modells hat ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) eine wichtige Etappe abgeschlossen - und damit die geologische Grundlage für das in wenigen Wochen startende Bohrprogramm öffentlich gemacht. Das Modell liefert die Begründung, die sechs Ziele sind definiert, die Finanzierung steht. Wer das interaktive Modell und die Experten-Videos selbst erkunden möchte, findet beides auf der Webseite von ICG Silver & Gold.

Doch wie überzeugt sind eigentlich diejenigen, die ICG am besten kennen - das Management, die Insider und der Vorbesitzer? Ein Blick auf die Aktionärsstruktur gibt die Antwort:

? ENDE NEUER NEWS-ABSCHNITT ? ab hier geht es weiter mit dem Textblock: Insider und strategische Investoren halten 34% an ICG Silver & Gold…

Insider und strategische Investoren halten 34% an ICG Silver & Gold

Durch die ungewöhnliche Besitz-Historie des 3er Grundstückprojekts besitzt Tuscarora noch eine weitere Besonderheit. Sie könnte gut informierten Anlegern jetzt einen großen Informationsvorsprung bei ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) bieten: Da die Vorbesitzer jeweils nur Teile des Projekts explorierten und diese Teile dann aber den Besitzer wechselten, gibt es zwar umfangreiche historische Bohrergebnisse mit teilweise herausragenden Gold- und Silberfunden.

Aber: Es gibt keine historische Ressource über die dortigen Gold- und Silbervorkommen!

Was man jedoch dabei bedenken muss: Noch in 2024 hatten wir einen Goldpreis um nur 2.000 USD/Unze. Davor eine Dekade Bärenmarkt. Das bedeutet: Die heutigen Voraussetzungen sind mit Goldpreisen um 4.500 USD/Unze völlig anders für eine erfolgreiche erste Ressourcenschätzung durch ICG Silver & Gold.

Die Fakten rund um das Tuscarora-Projekt und den Gold-Bullenmarkt sind heute besser als jemals zuvor.

Die Fantasie für das Tuscarora-Projekt und sein District-Potenzial sind heute höher als jemals zuvor.

Erfahrene Börsianer wissen:

Das ist die Lieblingskombination von Börsianern in einem Bullenmarkt. Wir kennen das aus dem Hightech-Sektor (KI-Fantasie, Chip-Boom etc.). Und bei Gold haben wir definitiv einen langfristigen Bullenmarkt. Da überrascht es nicht - erfreut aber umso mehr -, dass das Management, Insider, strategische Investoren und der Vorbesitzer American Pacific Mining rund 34% an ICG Silver & Gold halten (voll verwässerte Börsenbewertung).

34%! Das ist für ein so kleines Unternehmen ein extrem hoher Anteil und zeigt das Vertrauen, das das Management, aber auch der Vorbesitzer American Pacific Mining in das Tuscarora-Projekt haben. American Pacific hätte auch einfach einen Cash Out machen können. Aber sie wollten über ICG an dem Projekt beteiligt bleiben (aber die Kosten für die Exploration sparen und sich auf deren Kupferprojekte fokussieren).

Jetzt wird es spannend:

Das erste Bohrprogramm vom ICG Silver & Gold Ltd.

soll bereits DIESEN SOMMER starten!

Genauer gesagt: ENDE JUNI

Das ist nur noch wenige Wochen entfernt!

Anleger, die sich vorher positionieren wollen, haben nicht mehr viel Zeit.

Pressemitteilung für das kommende Explorationsprogramm vom 28.05.26, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Dieses Bohrprogramm hat gleich vier spannende Seiten für interessierte Anleger. Der erste Clou: Es ist das erste Bohrprogramm von ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016). Erste Bohrprogramme werden von dem Rohstoffsektor besonders genau beobachtet - obwohl es in diesem Fall ja nicht das allererste Explorationsprogramm des Gebietes ist.

Das führt direkt zum zweiten Clou: Ja, es ist das erste Bohrprogramm von ICG. Aber wie beschrieben gibt es ja bereits eine Vielzahl an historischen Bohrungen. Über 40.000 Meter. Das bedeutet: Das Risiko könnte für ein erstes Bohrprogramm deutlich niedriger sein als bei klassischen ersten Bohrprogrammen.

Aber: Im Erfolgsfall könnte schnell ein Dominoeffekt entstehen, bei dem Rohstoff-Investoren danach auch auf all die historischen Bohrungen und deren Erfolge durch die Vorbesitzer schauen - und plötzlich könnte dieses Bohrprogramm in der Analyse der Börsianer viel größer werden als die eigentliche Anzahl an Metern.

Historische Bohrergebnisse vom Tuscarora-Projekt, (Quelle: ICG Silver & Gold)

Damit sind wir beim dritten Clou: Die Auftakt-Bohrungen des Explorationsprogramms umfassen 3.000 Meter. Das ist keine Größe, die an der Börse für Aufsehen sorgt. Deshalb fanden das Bohrprogramm selbst und dessen Ankündigung auch noch nicht viel Aufmerksamkeit an der Börse. Doch jetzt aufgepasst: Diese 3.000 Meter umfassen nur die Auftaktbohrungen! Dazu gleich mehr. Denn das ist wichtig.

Das Bohrprogramm ist viel größer, als Börse annimmt

Doch jetzt erst mal zum vierten Clou für ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016): Die bereits bekannten historischen Bohrungen und geologischen Analysen der Central Zone-Projekte und der East Zone-Projekte deuten an, dass die dortigen Gold- und Silber-Rohstoffvorkommen erfreulich oberflächennah sein könnten.

(Das West Zone-Projekt ist laut dem Management noch zu wenig exploriert für seriöse Prognosen über die Tiefe der Vorkommen. Das gefällt uns gut. Wir bevorzugen Managements, die nicht maximal auf die PR-Pauke hauen, sondern die Situation realistisch darstellen.)

Die erfreuliche Oberflächennähe der vermuteten Gold- und Silbervorkommen macht die Bohrungen nicht nur günstiger für ICG Silver & Gold. Dadurch könnte ICG Silver & Gold - und jetzt aufgepasst - auch wesentlich mehr Bohrlöcher umsetzen, als es der Umfang von 3.000 Metern vermuten lässt.

Die durchschnittliche Tiefe eines Bohrlochs soll laut dem Management nur rund 200 Meter betragen. Das bedeutet: Das Bohrprogramm könnte um die 15 Bohrlöcher umfassen - und das ist wiederum eine große Zahl für ein (noch) so kleines Unternehmen wie ICG Silver & Gold. Für Aktionäre besonders wichtig: 15 Bohrlöcher bedeuten besonders viele potenzielle Nachrichten mit Ergebnissen.

Die wirkliche Story hinter dem Bohrprogramm könnte also viel besser und größer sein, als es die absolute Zahl der Meter vermuten lässt. Laut dem Management kann ICG das auf dem Gebiet eingesetzte Bohrgerät so lange nutzen, wie man es braucht. Zudem können Explorationsarbeiten in Nevada das ganze Jahr über durchgeführt werden - anders als in weiten Teilen des kalten Kanadas.

Das Management hat für sein erstes Bohrprogramm also eine erfreulich konservative Präsentation des ersten Bohrprogramms gewählt. Genau, was Aktionäre sehen wollen: konservative Ankündigungen mit viel Potenzial für positive Überraschungen - und wie Sie gleich lesen werden, liegt die Betonung hier ganz klar auf dem Wort "viel".

Diese Strategie bietet noch nicht investierten Börsianern jetzt noch die Chance, zu potenziellen Schnäppchenpreisen bei ICG Silver & Gold einzusteigen. Denn das Bohrprogramm hat an der Börse (noch) nicht für Aufsehen gesorgt. Doch wie Sie nun wissen, hat das Bohrprogramm viel mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick scheint.

Bohrprogramm und Ausweitung sind bereits voll durchfinanziert

Zum Ende des 1. Quartals 2026 (31. März) hatte ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) 5,5 Mio. CAD in der Kasse. Damit ist das Auftakt-Bohrprogramm voll finanziert. Nicht nur das: Sollten die Auftaktbohrungen erfolgreich sein, so ist auch ein dann geplantes Ausweitungs-Folgeprogramm voll finanziert. Bis zu - und jetzt aufgepasst - einer Verdoppelung der Meterzahl!

Das entspräche im Maximal-Fall 6.000 Metern - und das ist dann kein winziges Bohrprogramm mehr! Das Management sagt nicht, dass es so kommen wird. Diese Maximal-Zahl soll zeigen, was finanziell, zeitlich und arbeitsaufwandtechnisch im Idealfall für ICG Silver & Gold möglich sein könnte.

Die Struktur des Auftakt-Drillprogramms ist wirklich clever. Für die Auftaktbohrungen wurden sechs Zielzonen ausgewählt (rot umrandet in der folgenden Grafik). Die blau umrandeten vier Gebiete sind die Zielzonen für das zweite Explorationsprogramm, das bei Erfolg des ersten Bohrprogramms (bestehend aus den Phasen Auftakt-Bohrungen und Ausbau-Bohrungen) möglichst schnell gestartet werden soll.

Doch jetzt und hier fokussieren wir uns erst mal auf die Highlights für das erste Explorationsprogramm:

80% der Bohrungen werden in der Central Zone durchgeführt. 20% der Bohrungen sind neue Explorations-Bohrungen in der East Zone.

Hier will ICG Silver & Gold nach neuen, noch gar nicht bekannten potenziellen Gold- und Silbervorkommen suchen.

Die West Zone soll frühestens in der Ausbauphase des Bohrprogramms exploriert werden.

Das ist die absolut richtige Strategie zum effizientesten Einsatz der Ressourcen für einen kleinen Explorer. Denn die West Zone ist das von den Vorbesitzern am wenigsten explorierte Projekt. Das Risiko erfolgloser Bohrungen ist hier vermutlich höher.

Die sechs Ziele für das Auftakt-Bohrprogramm (rot), (Quelle: ICG Silver & Gold)

Das kompetente Management von ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) hat eine klare Strategie, wie man das Tuscarora-Projekt möglichst schnell entwickeln und voranbringen will:

Mit dem Auftakt-Bohrprogramm will am zuerst die historischen Bohrergebnisse bestätigen

und einige der besten Gebiete mit den aussichtsreichsten Gold- und Silbervorkommen in der Central Zone definieren

und

potenziell neue Vorkommen in der East Zone entdecken.

Dann:

Im Erfolgsfall soll das Bohrprogramm dann deutlich ausgeweitet werden, um die neuen Fundstellen mit den dort vermuteten Ressourcen genauer zu definieren und auszuweiten. Auf Basis dieser neuen Bohrergebnisse und der historischen Bohrergebnisse soll dann die erste Ressourcenschätzung für das Gesamtprojekt Tuscarora erstellt werden.

Das Clevere an dieser Strategie: Sollte das Auftaktprogramm nicht die gewünschten Erfolge bringen - vor allem in der Neu-Exploration des East Zone-Projekts -, so kann das Management die Pläne für die Zielzonen der Bohrungen für das Ausweitungs-Programm schnell und vor allem kostenschonend anpassen.

Zahlreiche Power-Nachrichten für Sommer UND Herbst zu erwarten!

Damit dürften Aktionären von ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) diesen Sommer UND Herbst UND Winter zahlreiche spannende Nachrichten ins Haus stehen. Nachrichten, die so wichtig sind, dass sie im Erfolgsfall den Aktienkurs selbst dann bewegen könnten, wenn die Gold- und Silberpreise nur seitwärts laufen.

Normalerweise haben viele kleine Junior-Miner im Zeitraum eines halben Jahres (also mehr oder weniger dem zweiten Halbjahr 2026) ein oder zwei wirklich große Unternehmensentwicklungen zu berichten, welche die Börsenbewertung und damit den Aktienkurs eines Smallcap-Werts nachhaltig ansteigen lassen können (oder fallen lassen können, wenn die Nachrichten enttäuschen).

Doch ICG Silver & Gold, aktueller Börsenwert rund 14,5 Mio. USD (Stand 2. Juni 2026), dürfte laut dem Management gleich vier solcher Power-Nachrichten veröffentlichen! Vier! Nicht nur das: Sollte das diesen Sommer startende Explorationsprogramm erfolgreich sein, dann könnte sogar noch eine fünfte Power-Nachricht folgen!

Potenziell also bis zu fünf Power-Nachrichten bis Jahresende!

Und dann möglicherweise sogar die sechste Power-Nachricht - welche die größte und bedeutendste von allen wäre - direkt hinterher im 1. Quartal 2027!

Das ist wirklich selten.

Bis zu fünf bedeutende Power-Nachrichten bis Jahresende

Da ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) noch so klein, neu und unbekannt ist, könnten diese Power-Nachrichten im Erfolgsfall einschlagen und den Kurs bewegen, selbst wenn sich der Goldpreis nicht in einer Rallyephase befindet. Sollte er in eine Rallyephase starten, so gäbe es die Goldrallye sozusagen als Gratis-Turbo noch mal obendrauf!

Hier sind die vier Power-Nachrichten:

Im absoluten Zentrum steht natürlich das erste Bohrprogramm von ICG Silver & Gold, das schon im Sommer starten soll.

Sollte das Auftakt-Bohrprogramm Erfolge zeigen, soll schon im Spätsommer/Frühherbst das Ausbau-Bohrprogramm angekündigt und dann zeitnah gestartet werden.



Dazu CEO Steven Sirbovan:



"Es ist absolut unser Plan, dies zu tun!"



Die ersten Ergebnisse des Bohrprogramms werden dann schon im 3. Quartal 2026 erwartet!

Darauf aufbauend will das Management dann seinen Plan für die Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung für Tuscarora veröffentlichen!

Sollten die Bohrergebnisse erfolgreich sein, als fünfte Power-Nachricht obendrauf:

Vorstellung der Pläne für das zweite Explorationsprogramm - basierend auf den Ergebnissen des in wenigen Wochen startenden Bohrprogramms. Zudem soll hier dann erstmals auf dem West Zone-Projekt gebohrt werden.

Und dann die größte und bedeutendste Power-Nachricht im 1. Quartal 2027:

Die Veröffentlichung der ersten Ressourcenschätzung für das Central Zone-Projekt!

Das wäre natürlich der ultimative Hammer!

Denn ein Projekt mit einer Ressourcenschätzung - selbst wenn es nur für einen Teil des Gebietes ist - und dem Potenzial auf ein riesiges "District-Projekt"-Rohstoffvorkommen … solche Projekte könnten an der Börse völlig anders bewertet werden als mit nur rund 14,5 Mio. USD (Stand 2. Juni 2026, dem aktuellen Unternehmenswert von ICG Silver & Gold).

Management will erste Ressourcenschätzung schnell realisieren

Was die Ressourcenschätzung von ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) besonders spannend macht:

Sie wird sich nur auf das Central Zone-Projekt beziehen. Denn dafür gibt es die meisten historischen Daten, und 80% des ersten Explorationsprogramms werden ja auf sogenannte Infill-Bohrungen zur Bestätigung der historischen Bohrergebnisse verwendet.

Das bedeutet aber: Dann hätte das Tuscarora-Projekt also eine erste Ressourcenschätzung, was es von den Tausenden anderen jungen Rohstoffprojekten abhebt und in eine viel höhere Liga aufsteigen lässt. Aber: Da weder das East Zone-Projekt noch das West Zone-Projekt in der Ressourcenschätzung enthalten wären, besäße die Aktie im Erfolgsfall ungewöhnlich viel Zukunftsfantasie für einen Smallcap mit nur einem Projekt.

Denn das Tuscarora-Projekt ist eben in Wirklichkeit nicht ein einziges Projekt. Es ist in Wirklichkeit ein Gebiet mit drei Projekten. Das wissen Sie. Das weiß aber der Markt noch nicht - und das könnte risikobereiten und cleveren Anlegern JETZT einen hoch spannenden Informationsvorsprung bieten.

Denn in wenigen Wochen - das Management peilt Ende Juni an - soll das erste Bohrprogramm von ICG Silver & Gold starten.

Achtung: Die Ergebnisse erwartet man dann bereits für Ende Juli und August!

Die spannendste Unternehmensphase von ICG Silver & Gold Ltd. (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) startet jetzt!

Es dürfte nicht viele andere Smallcap-Explorer im Gold- UND Silber-Sektor geben, die diesen Sommer solch eine Menge an potenziell bahnbrechenden Nachrichten veröffentlichen werden, wie sie ICG Silver & Gold anvisiert. Immer zu beachten: Die Börsenbewertung von ICG Silver & Gold liegt erst bei rund 14,5 Mio. USD!

Natürlich sollte niemand sein gesamtes Vermögen in ultra-spekulative Investments stecken. Nicht mal einen Großteil. Aber: Wenn risikobereite Anleger in ihren Depots einen Gewinnturbo einbauen wollen, dann kann man auch spekulative Investments wie von ICG Silver & Gold (WKN: A4243X, ISIN: CA44892A6016) beimischen. Denn im Erfolgsfall können die Gewinnpotenziale bei so kleinen Smallcap-Explorern mit solch einer Anzahl an potenziell bahnbrechenden Nachrichten gigantisch sein.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor-Redaktion.

Besuchen Sie auch die Webseite von ICG Silver & Gold oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+ (https://www.sedarplus.ca).

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