Toronto, ON - 9. Juni 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) ("ICG" oder das "Unternehmen"), ein Edelmetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Tuscarora District in Elko County (Nevada) (das "Projekt" oder der "Distrikt") gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine neue interaktive VRIFY-Präsentation veröffentlicht hat.

In Verbindung mit der Veröffentlichung hat das Unternehmen einen virtuellen Überblick über das Geomodell in Distriktgröße aufgezeichnet, in dem es die Integration von mehr als 40.000 Metern an historischen Bohrdaten in die Datenbank des Unternehmens erörtert und die geologischen Gründe für die Auswahl der sechs vorrangigen Bohrziele darlegt, die im Rahmen des bereits angekündigten Bohrprogramms der Phase 1 in wenigen Wochen erprobt werden sollen (siehe Pressemitteilung vom 28. Mai 2026).

Aufzeichnung des technischen Webinars

Das Unternehmen hat vorab einen detaillierten Überblick des VRIFY-Modells aufgezeichnet, der hier verfügbar ist: [LINK ZUM ÜBERBLICK DES VRIFY-MODELLS]. Im Rahmen dieser Übersicht wird das Geomodell im Detail erörtert, was den Anlegern ein besseres Verständnis der Explorationsthese hinter dem bevorstehenden Phase-1-Bohrprogramm des Unternehmens vermittelt.

Die neue vollständig interaktive VRIFY-Präsentation des Unternehmens kann hier eingesehen werden: [VRIFY-LINK].

Eine noch ausführlichere Darstellung des Modells durch Korbon McCall, VP of Exploration des Unternehmens, und Eric Saderholm, Senior Technical Advisor, finden Sie hier: [LINK ZUR LANGFASSUNG DER AUFNAHME].

Die Präsentation gibt Anlegern direkten Zugang zum kürzlich abgeschlossenen Geomodell des Unternehmens in Distriktgröße, in das mehr als 40.000 Meter an historischen Bohrungen, geologischen Auslegungen, strukturellen Kontrollen, geophysikalischen Datensätzen, historischen Abbaustätten und neu ermittelte Explorationsziele im gesamten Distrikt eingeflossen sind.

"Die geologische Modellierungsinitiative hat unser Verständnis des Tuscarora District grundlegend verändert", so Korbon McCall, VP of Exploration von ICG Silver & Gold. "Durch die Zusammenführung von Bohrungen über 40.000 Meter mit geologischen, strukturellen und geophysikalischen Daten haben wir einen Rahmen in Distriktgröße entwickelt, der nun als Anleitung für die Exploration in mehreren Zielgebieten dient. Mit der VRIFY-Präsentation können sich die Anleger selbst ein Bild von den Arbeiten machen, die zur Ermittlung unserer Bohrziele geführt haben."

Abbildung 1 - Übersicht über den Tuscarora District.

Im Rahmen des Geomodells wurden historische Bohrungen, Daten zur Oberflächengeologie, strukturelle Auswertungen, Alterationsmuster und geophysikalische Informationen in einem vereinheitlichten dreidimensionalen Rahmen zusammengeführt, siehe Abbildungen 1, 2 und 3. Mit der Entwicklung des Modells sollte das Verständnis der Mineralisierungskontrollen im gesamten Distrikt verbessert und neue Entdeckungsmöglichkeiten ermittelt werden.

Abbildung 2 - Historische Bohrdatenbank in das Geomodell integriert, Ansicht von South Navajo1.

Wie zuvor bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung vom 4. Mai 2026), konnte das Unternehmen seine historische Bohrdatenbank um rund 60 % von etwa 25.000 Metern auf mehr als 40.000 Meter an Bohrungen erweitern. Der daraus entstandene Datensatz stellt die umfassendste Sammlung an geologischen Informationen dar, die für den Tuscarora District zusammengetragen wurde.

Abbildung 3 - Strukturelle Auslegung und mineralisierte Korridore bei South Navajo1.

Die Auswertung des Unternehmens legt nahe, dass mehrere bekannte mineralisierte Zonen durch größere strukturelle Kontrollen in Distriktgröße verbunden sein könnten, die nicht von früheren Betreibern systematisch erkundet worden sind.

Abbildung 4 - Sechs vorrangige Explorationsziele auf Grundlage des Geomodells.

Im Rahmen des kürzlich angekündigten Phase-1-Bohrprogramms (siehe Abbildungen 4, 5 und 6) sollen sechs vorrangige Ziele erprobt werden, die im Zuge der geologischen Modellierung identifiziert wurden, darunter Battle Mountain, East Pediment, Grand Prize, Kings Vein, Modoc und Silica. In fünf der sechs Ziele haben bisher wenig oder keine modernen Bohrungen stattgefunden.

Abbildung 5 - Ziele in der Tiefe auf Abschnitt A-A' mit Bildmaterial aus dem neu erstellten 3D-Modell1.

Abbildung 6 - Ziele in der Tiefe auf Abschnitt B-B' mit Bildmaterial aus dem neu erstellten 3D-Modell1.

Die VRIFY-Präsentation ermöglicht es Nutzern:

- das Geomodell in drei Dimensionen zu erkunden

- mehr als 40.000 Meter historischer Bohrungen zu erkunden

- Auswertungen der Geologie, Strukturen und Alteration einzusehen

- ein besseres Verständnis der Explorationschance in Distriktgröße im Tuscarora District zu gewinnen

Nach Ansicht des Managements sind die Erstellung des Geomodells und die Veröffentlichung der VRIFY-Präsentation wichtige Meilensteine für die Weiterentwicklung des Tuscarora District in Richtung einer systematischen Exploration und zukünftigen Entdeckung. Das Unternehmen wird das Modell weiter verfeinern, sobald neue geologische Informationen und Bohrergebnisse vorliegen.

Quellennachweis:

McMillin, S. L. (7. Januar 2026). NI 43-101 technical report: Tuscarora Project, Elko County, Nevada, USA. Rangefront Mining Services. Im Auftrag von ICG Silver & Gold Ltd. erstellt.

ERKLÄRUNG DES QUALIFIZIERTEN Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Steven L. McMillin, P.G., Mitarbeiter von Rangefront Mining Services, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau des Tuscarora Districts im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

- Ausbau des Tuscarora Districts durch systematische Exploration und technische Studien;

- Erstellung eines geologischen Modells in Distriktgröße; und

- Fortführung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Der Tuscarora District ist ein silber- und goldführendes epithermales System, das sich im Bereich des Carlin Trend, rund eine Stunde nordwestlich der Stadt Elko in Nevada, befindet. ICG kontrolliert 100 % des rund 10.000 Acres großen Konzessionspakets, wo bis dato umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über Dutzende Kilometer durchgeführt wurden. ICG glaubt fest an die langfristige Wertschöpfung aus der Exploration von Edelmetallen, insbesondere Silber und Gold, und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / ir@icgsilverandgold.com

437.525.4240 / rund um die Uhr verfügbare Hotline

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die angedeutet wird, dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "eintreten würden", "können", "könnten" oder "sollten" eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen von ICG, einschließlich des geplanten Phase-1-Bohrprogramms, dessen Umfang, Zeitplan, Ziele und Methodik; dem Potenzial für gemeinsame oder sich überschneidende Mineralisierungsphasen; der Identifizierung von Zuführungsstrukturen und strukturellen Kontrollen der Mineralisierung; die Strategie des Unternehmens zur Konsolidierung und Kontrolle eines Gebiets in Distriktgröße; sowie das Potenzial, die Mineralisierung seitlich und in die Tiefe auszudehnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, der Genauigkeit der geologischen Interpretationen und Modelle des Unternehmens sowie der Zuverlässigkeit historischer Daten, stellen solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Explorationsrisiken und -unsicherheiten, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen der Umwelt- und anderer geltender Gesetze, die Unsicherheit der Mineralexploration und -erschließung, Eigentumsrisiken, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

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