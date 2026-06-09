Anzeige
Mehr »
Dienstag, 09.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Pentagon in Alarmbereitschaft? Dieser Rohstoff könnte jetzt Gold in den Schatten stellen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A4243X | ISIN: CA44892A6016 | Ticker-Symbol: JI0
Frankfurt
09.06.26 | 08:06
0,295 Euro
-3,91 % -0,012
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ICG SILVER & GOLD LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ICG SILVER & GOLD LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ICG SILVER & GOLD
ICG SILVER & GOLD LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ICG SILVER & GOLD LTD0,295-3,91 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.