Der Funktionsumfang des Zentralen Registers für Einheiten- und Komponentenzertifikate (ZEREZ) ist erweitert worden. Ab sofort können Hersteller und Zertifizierungsstellen in das online einsehbare Register auch Einheiten- und Komponentenzertifikate mit netzbildenden Eigenschaften für den Momentanreservemarkt einstellen und verwalten. Die Möglichkeit zum Hochladen der Daten besteht, wie das ZERZ am Montag mitteilte, seit dem 1. Juni. Es können nun Einheiten- und Komponentenzertifikate eingepflegt werden, die den Anforderungen des VDE FNN Hinweises Version 2. 1 "Technische Anforderungen an Netzbildende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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