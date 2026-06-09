Straubing (ots) -Explodierende Krankenstände treiben viele Chefetagen in die Verzweiflung, weshalb einige zu radikalen Methoden greifen. Das prominenteste Beispiel liefert aktuell die Tesla-Gigafabrik: Um die Fehlzeiten zu senken, stoppt das Unternehmen bei längerer Krankheit kurzerhand die Lohnfortzahlung und zweifelt ärztliche Atteste massiv an. Wer seine Diagnosen nicht offenlegt, dem wird der Geldhahn zugedreht.Doch wer Beschäftigte durch juristische Grauzonen unter Druck setzt, erzeugt keine Gesundheit, sondern eine drohende Kündigungswelle. Hier erfahren Sie, welche Hebel Ausfallzeiten dauerhaft senken und warum echtes Gesundheitsmanagement weit über den Bau eines Fitnessstudios auf dem Werksgelände hinausgeht.Wenn Druck die falsche Antwort istHohe Fehlzeiten verursachen erhebliche Kosten und stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Der Impuls, hier konsequent durchzugreifen, ist daher nachvollziehbar. Dennoch führt der Versuch, Mitarbeitende über finanziellen Druck zur Anwesenheit zu bewegen, häufig in die falsche Richtung.Viele Beschäftigte erscheinen dann trotz Krankheit am Arbeitsplatz. Dieses sogenannte Präsentismus-Phänomen senkt zwar kurzfristig die Fehlzeitenstatistik, verschlechtert jedoch oft die tatsächliche Leistungsfähigkeit. Fehler nehmen zu, Erkrankungen werden verschleppt und das Risiko von Ansteckungen innerhalb der Belegschaft steigt. Gleichzeitig leidet das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern.Darüber hinaus senden solche Maßnahmen ein deutliches Signal an die gesamte Organisation. Wo Misstrauen den Umgang mit Krankheit prägt, sinken Motivation und Bindung. Besonders qualifizierte Fachkräfte verfügen häufig über attraktive Alternativen und reagieren sensibel auf eine Unternehmenskultur, die Gesundheit vor allem als Kostenfaktor betrachtet.Krankenstände sind ein wirtschaftliches ProblemDie wirtschaftlichen Folgen hoher Fehlzeiten sind dennoch real. So dokumentierte die DAK für 2024 einen Anstieg der Fehlzeiten um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für Unternehmen bedeutet jeder Ausfalltag nicht nur Lohnkosten, sondern vor allem Produktivitätsverluste, Projektverzögerungen und zusätzliche Belastungen für Kollegen.Je nach Branche und Position verursacht ein Fehltag zwischen 300 und 600 Euro an wirtschaftlichem Schaden. In mittelständischen Betrieben summieren sich diese Belastungen schnell zu erheblichen Beträgen. Beschäftigt ein Unternehmen beispielsweise 50 Mitarbeiter mit durchschnittlich 20 Krankheitstagen pro Jahr, entstehen daraus Kosten in einer Größenordnung, die schnell in den sechs- oder sogar siebenstelligen Bereich reichen kann. Umso wichtiger ist die Frage, welche Maßnahmen tatsächlich wirksam sind.An den Ursachen statt an den Symptomen ansetzenNachhaltiges Gesundheitsmanagement beginnt dort, wo viele Unternehmen bislang nicht ansetzen: bei der medizinischen Versorgung. Lange Fehlzeiten entstehen häufig nicht allein durch die Erkrankung selbst, sondern durch verzögerte Diagnosen und langwierige Behandlungen.Wer wochenlang auf einen Facharzttermin warten muss, bleibt oftmals länger arbeitsunfähig als notwendig. In dieser Zeit verschlechtert sich nicht selten der Gesundheitszustand, während Frust und Unsicherheit zunehmen. Das Problem liegt dabei häufig weniger beim einzelnen Beschäftigten als in strukturellen Engpässen des Gesundheitssystems.Genau hier können Arbeitgeber ansetzen. Statt ausschließlich auf Fitnessstudios oder andere klassische Gesundheitsangebote zu setzen, lässt sich der Zugang zur medizinischen Versorgung gezielt verbessern. Schnelle Facharzttermine, zeitnahe Diagnostik und hochwertige Behandlungsmöglichkeiten können die Dauer vieler Erkrankungen spürbar verkürzen.Gesundheitsleistungen mit messbarem EffektEine Möglichkeit dafür bietet die betriebliche Krankenversicherung. Sie ermöglicht Beschäftigten unabhängig von ihrem Versicherungsstatus einen schnelleren Zugang zu medizinischen Leistungen und verkürzt häufig die Zeit bis zur Diagnose und Behandlung.Der finanzielle Aufwand wird dabei oft überschätzt. Den Kosten stehen potenziell vermiedene Ausfalltage, eine schnellere Genesung und geringere Folgekosten gegenüber. Für viele Unternehmen kann sich die Investition daher bereits durch wenige vermiedene Krankheitstage pro Mitarbeiter rechnen.Mindestens ebenso wichtig ist jedoch die Wirkung auf die Belegschaft. Wer seinen Mitarbeitern bessere medizinische Versorgung ermöglicht, vermittelt Wertschätzung und Fürsorge. Dadurch entsteht Vertrauen - ein Faktor, der sich positiv auf Motivation, Loyalität und Mitarbeiterbindung auswirken kann.Nachhaltige Lösungen statt kurzfristiger EffekteDie Diskussion rund um Tesla verdeutlicht ein grundlegendes Dilemma vieler Unternehmen. Hohe Krankenstände erzeugen Handlungsdruck, doch nicht jede Maßnahme führt zum gewünschten Ergebnis. Wer Beschäftigte unter Druck setzt, bekämpft häufig nur Symptome und riskiert langfristige Schäden für Motivation, Unternehmenskultur und Arbeitgeberimage.Nachhaltige Erfolge entstehen dort, wo Unternehmen die tatsächlichen Ursachen langer Ausfallzeiten adressieren. Dazu gehören ein schneller Zugang zur medizinischen Versorgung, wirksame Gesundheitsleistungen und eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen statt Misstrauen setzt.Gesundheit lässt sich nicht erzwingen. Sie entsteht dort, wo Beschäftigte die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um möglichst schnell wieder gesund zu werden. Genau darin liegt der Unterschied zwischen kurzfristiger Symptombekämpfung und nachhaltigem Gesundheitsmanagement.Über Georg Soller:Georg Soller ist Gründer und CEO der Georg Soller Unternehmensgruppe, die sich auf Unternehmensversicherungen, Beratung und Mitarbeiterbenefits spezialisiert hat. Sein Fokus liegt auf digitalen, transparenten und ganzheitlichen Absicherungskonzepten für Unternehmen. Mit strukturierten Lösungen und branchenspezifischen Modellen unterstützt er Firmen dabei, Risiken zu minimieren und Prozesse effizient zu steuern. Weitere Informationen unter: https://www.georgsoller.de/Pressekontakt:GS Makler GmbHVertreten durch: Georg SollerE-Mail: info@georgsoller.dehttps://georgsoller.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: GS Makler GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182541/6290639