Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von etwa 300 Mio. EUR, ISIN: DE000A460GW7 mit Endfälligkeit in 2031 (die "Anleihen") zu begeben, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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