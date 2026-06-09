News im Dreierpack gibt es heute bei Pentixapharm. Zum einen hat das Unternehmen positive News von der US-Zulassungsbehörde FDA erhalten. Zum anderen kündigte Pentixapharm eine Kapitalerhöhung an. Im Blickfeld steht zudem eine Prüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Auch hierzu gab es News. Die Börse reagiert in der Summe mit deutlichen Kursgewinnen.Pentixapharm kann einen wichtigen regulatorischen Erfolg verbuchen: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Antrag für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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