Die POB AG (ehemals PerformanceONE; umbenannt im März) hat beschlossen, eine 5-jährige Wandelanleihe von bis zu 1,25 Mio. EUR auszugeben, um die Liquidität zu stärken und die Refinanzierung zu unterstützen. Die Anleihe hat einen Kupon von 10 %, was bei voller Platzierung jährliche Zinsaufwendungen von 125.000 EUR impliziert. Die Nettomittel in Höhe von ca. 1,15 Mio. EUR sollen hauptsächlich zur Refinanzierung, Rückzahlung von Kreditlinien und für das Working Capital verwendet werden, während nur ca. 400.000 EUR für Projekte im Bereich Digital Health, KI und Digitale Dienstleistungen vorgesehen sind. Bei vollständiger Umwandlung würden ca. 0,5 Mio. neue Aktien geschaffen, was eine potenzielle Verwässerung von etwa 24 % impliziert. Unter Berücksichtigung einer groben SotP-Bewertung bestätigen wir unser Kursziel von 4,70 EUR und vergeben eine BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pob-ag
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