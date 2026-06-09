Um die Aktie der Deutschen Bank ist es zuletzt ruhiger geworden. Nach dem Erreichen eines Mehrjahreshochs von rund 34 € zu Jahresbeginn setzte eine Konsolidierung ein. Am Dienstag gewinnt die Deutsche Bank-Aktie aktuell +1,4% und steht bei 27,60 €. Damit stellt sich für Anleger die Frage: Bietet das aktuelle Kursniveau wieder attraktive Einstiegschancen - oder droht die Deutsche Bank im europäischen Konzentrationsprozess ins Hintertreffen zu geraten? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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