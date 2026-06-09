Whatsapp-User:innen erhalten derzeit womöglich von ihren Kontakten beunruhigende Nachrichten. Angeblich soll Meta AI in wenigen Tagen sämtliche Chats mitlesen können und sogar Telefonnummern verarbeiten. Ein besonderer Modus soll davor schützen. Was ist wirklich dran an der Warnung? Die Einführung von Meta AI in Whatsapp hat viele Whatsapp-User:innen verunsichert. Sie wollen nicht, dass eine KI Chats mitliest und die so gesammelten Daten im Anschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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