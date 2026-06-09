Mercedes-Benz hat in Deutschland den Konfigurator für zwei weitere Motorisierungen des elektrischen GLC geöffnet. Neben dem bereits bestellbaren GLC 400 4MATIC sind nun auch der GLC 250 mit Hinterradantrieb ab 64.736 Euro und der GLC 300 4MATIC ab 68.306 Euro erhältlich. Seit der Bestellfreigabe im vergangenen Oktober war das erste Modell auf der neuen Plattform MB.EA-M in Deutschland nur als GLC 400 4MATIC verfügbar. Diese Variante kommt auf 360 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net