Die Photovoltaik-Anlagen in Deutschland haben im Mai 10,896 Terawattstunden Solarstrom zur öffentlichen Nettostromerzeugung beigetragen und ins öffentliche Netz eingespeist. Dies ist ein neues Rekord, wie Bruno Burger von Energy-Charts vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme erklärt. Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Juni 2025 mit 10,04 Terawattstunden. Im Vorjahresmai lag die Menge des ins öffentliche Netz eingespeisten Solarstroms noch bei 9,770 Terawattstunden. Die knapp elf Terawattstunden, in denen kein Photovoltaik-Eigenverbrauch berücksichtigt ist, führten zu einem Anteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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